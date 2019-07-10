Roger Federer, Kei Nishikori
Nishikori had beaten Federer in the recent past.Reuters

Tennis legend Roger Federer will take on Japanese star Kei Nishikori in the quarter-finals of the Wimbledon at the All England Club on July 10. The eight-time Wimbledon champion defeated Matteo Berrettini in straight sets in the pre-quarters whereas Nishikori defeated Mikhail Kukushkin to meet against each other in the last eight stage.

Preview

After a shaky start in the first round against Lloyd Harris, the Swiss legend's form started getting better as the tournament gradually progressed. In the fourth round clash he demolished Matteo Berrettini 6-1, 6-2, 6-2 to qualify for the quarters. The audience experienced vintage Federer when he played against the Italian, commiting very few unforced errors and they expect him to lift the coveted trophy at the Centre Court on the coming Sunday. But it will be a tough task for the Swiss giant as he lost to Nishikori in their last meeting, in straight sets.

Roger Federer
20-time Grand Slam champion Roger Federer.Al Bello/Getty Images

On the other hand, Nishikori's journey to the quarter-finals has been a smooth ride untill he dropped a set in the fourth round clash against Kazhakistan's Mikhail Kukushkin. He won the match 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. The Japanese will be looking forward to carry his good form against Federer in recent times to get the better of him. He will definitely pose a threat to the Swiss master's quest for his 21st Grand Slam victory.

Schedule, global TV listings, live streaming and where to watch in India

Roger Federer-Kei Nishikori contest is supposed to get underway at 4 PM local time and 7.30 PM IST.

The matches will be telecasted in India on Star Sports and Star Sports HD. Internet users can watch live streaming on Hotstar. The official global TV listings are below:

BROADCASTER TERRITORY
1TV (C-M-C Agency) NORTH MACEDONIA
ARQ (NOVA/CET 21/TV MARKIZA) CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
BBC ENGLAND, SCOTLAND, WALES, NORTHERN IRELAND
beIN SPORTS EX: FRANCE, MONACO & FRENCH OVERSEAS TERRITORIES, NON EX: ANDORRA, MAURITIUS, MADAGASCAR, FRENCH SPEAKING SWITZERLAND
beIN SPORTS ex: BAHRAIN, IRAN, IRAQ, LEBANON, OMAN, PALESTINE, QATAR, SAUDI ARABIA, SYRIA, UAE, YEMEN, ALGERIA, EGYPT, LIBYA, MOROCCO, TUNISIA
NON-EX: CHAD, DJIBOUTI, MAURITANIA, SOMALIA, SOUTH SUDAN, SUDAN
BELARUS 5 BELARUS
CANAL PLUS AFRIQUE BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, GABON, GUINEA BISSAU, GUINEA CONAKRY, IVORY COAST, MALI, NIGER, RWANDA, SENEGAL, SEYCHELLES, TOGO, CHAD, DJIBOUTI, MADAGASCAR, MAURITANIA, MAURITIUS, ETHIOPIA
CCTV5 CHINA
CTV/TSN CANADA
CYTA CYPRUS
EIRCOM IRELAND
ESPN UNITED STATES
ESPN LATAM & ESPN LOCAL CHANNELS SOUTH AMERICA - ARGENTINA, ANTARCTICA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERU, VENEZUELA, URUGUAY,CARIBBEAN - MEXICO, BELIZE, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, BAHAMAS, BERMUDA, TURKS AND CAICOS, TRINIDAD AND TOBAGO, ST. VINCENT, ST BARTHELEMY, ST LUCIA. ST KITTS AND NEVIS, MONTSERRAT, MARTINIQUE, JAMAICA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC, GUADELOUPE, GRENADA, DOMINICA, CAYMAN ISLANDS, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BARBADOS, BONAIRE, CURACAO, FRENCH GUIANA, GUYANA, ST MAARTEN, SURINAME, ARUBA, ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, ASCENSION ISLAND, FALKLAND ISLANDS
EUROSPORT BELGIUM, NETHERLANDS, BALTICS, ALBANIA, BOSNIA-HERZEGOVINA, CROATIA, KOSOVO, MACEDONIA, MONTENEGRO, SLOVENIA, SERBIA, BULGARIA, ROMANIA, HUNGARY, FINLAND, NORWAY, SWEDEN, MOLDOVA, ARMENIA, RUSSIA, UKRAINE, LATVIA, LITHUANIA, ESTONIA, ICELAND, TURKEY, AZERBAIJAN, GEORGIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, TURKMENISTAN AND UZBEKISTAN.
FOX ASIA PAN-ASIA - BRUNEI, CAMBODIA, CHINA, EAST TIMOR, HONG KONG, GUAM, INDONESIA, LAOS, MACAU, MALAYSIA, MICRONESIA, MONGOLIA, MYANMAR, PAPAU NEW GUINEA, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, NORTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM
FOX SPORTS AUSTRALIA
GLOBOSAT BRAZIL
GO MULTIPLUS MALTA
HRT CROATIA
JTBC KOREA
KANAL 12 ESTONIA
MOVISTAR + / TELEFONICA ex. SPAIN non ex. ANDORRA
NOS NETHERLANDS
NHK JAPAN
NOVA/FORTHNET GREECE
POLSAT POLAND
RTCG (FTA) MONTENEGRO
RTRS (FTA) BOSNIA & HERZEGOVINA
RTS SERBIA
RTSH ALBANIA
SEVEN AUSTRALIA
SKY DEUTSCHLAND ex GERMANY & AUSTRIA non ex LIECHENSTEIN, LUXEMBOURG, SOUTH TYROL
SKY ITALIA ex ITALY, VATICAN CITY, SAN MARINO, non.ex SWITZELRAND
SPORT TV PORTUGAL
SPORT 5 ISRAEL
SPORTKLUB FORMER YUGO
SPORT 24 INFLIGHT
SRG SWITZERLAND
STAR INDIA INDIA, BANGLADESH, BHUTAN, NEPAL, PAKISTAN, SRI LANKA, MALDIVES
SUPERSPORT SOUTH AFRICA, ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ETHIOPIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IVORY COAST, KENYA, LESOTHO, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITIUS, MAYOTTE, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, REUNION, RWANDA, SAO TOME& PRONCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SEYCHELLES, SOCOTRA, ST HELENA & ASCENSION, SWAZILAND, TANZANIA, TOGO, UGANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE, ZANZIBAR,
TDM MACAU
THE TENNIS CHANNEL UNITED STATES
VTV Cab VIETNAM