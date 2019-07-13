Serena Williams Wimbledon
Williams will be looking for her eighth titleREUTERS

American tennis star Serena Williams will take on Simona Halep in the final of the Wimbledon 2019 at the All England Tennis and Croquet Club on July 13. The 37-year-old tennis legend entered the final after beating Czech tennis star Barbora Strycova in the semi-final whereas Halep progressed through to the final beating Elina Svitolina in the last four.

Preview and prediction

The seven-time Wimbledon champion who is on the verge of equalling Margaret Court's 24 career Grand Slam record defeated Barbora Strycova 6-1, 6-2 at the Centre Court in the semi-final. After getting some minor hiccups in the tournament she is looks set to lift the coveted trophy for the eighth time.

On the other hand, 2018 French Open champion Simona Halep defeated Ukranian tennis star Elina Svitolina 6-1, 6-3 in the last four to get through to the final. The 27-year-old Romanian tennis player was in scintillating form throughout the tournament. She has dropped only one set so far in the entire tournament. Halep will be aiming to lift her second Grand Slam trophy at the All England Club.

Simona Halep
World number one Simona Halep won her maiden Grand Slam final in Paris. Matthew Stockman/Getty Images

On the basis of current form, Halep is definitely the favourite to lift the trophy. But according to experience at the All England Club, Serena is definitely ahead. The match will be a closely fought fixture and it is probably going to go to the third set. In the past though, the duo have met 10 times out of which Serena won as many as nine times!

Schedule, global TV listings, live streaming and where to watch in India

Serena Williams-Simona Halep contest is supposed to get underway at 3 PM local time and 6.30 PM IST.

The match will be telecasted in India on Star Sports and Star Sports HD. Internet users can watch live streaming on Hotstar. The official global TV listings are below:

BROADCASTER TERRITORY
1TV (C-M-C Agency) NORTH MACEDONIA
ARQ (NOVA/CET 21/TV MARKIZA) CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
BBC ENGLAND, SCOTLAND, WALES, NORTHERN IRELAND
beIN SPORTS EX: FRANCE, MONACO & FRENCH OVERSEAS TERRITORIES, NON EX: ANDORRA, MAURITIUS, MADAGASCAR, FRENCH SPEAKING SWITZERLAND
beIN SPORTS ex: BAHRAIN, IRAN, IRAQ, LEBANON, OMAN, PALESTINE, QATAR, SAUDI ARABIA, SYRIA, UAE, YEMEN, ALGERIA, EGYPT, LIBYA, MOROCCO, TUNISIA
NON-EX: CHAD, DJIBOUTI, MAURITANIA, SOMALIA, SOUTH SUDAN, SUDAN
BELARUS 5 BELARUS
CANAL PLUS AFRIQUE BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, GABON, GUINEA BISSAU, GUINEA CONAKRY, IVORY COAST, MALI, NIGER, RWANDA, SENEGAL, SEYCHELLES, TOGO, CHAD, DJIBOUTI, MADAGASCAR, MAURITANIA, MAURITIUS, ETHIOPIA
CCTV5 CHINA
CTV/TSN CANADA
CYTA CYPRUS
EIRCOM IRELAND
ESPN UNITED STATES
ESPN LATAM & ESPN LOCAL CHANNELS SOUTH AMERICA - ARGENTINA, ANTARCTICA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERU, VENEZUELA, URUGUAY,CARIBBEAN - MEXICO, BELIZE, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, BAHAMAS, BERMUDA, TURKS AND CAICOS, TRINIDAD AND TOBAGO, ST. VINCENT, ST BARTHELEMY, ST LUCIA. ST KITTS AND NEVIS, MONTSERRAT, MARTINIQUE, JAMAICA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC, GUADELOUPE, GRENADA, DOMINICA, CAYMAN ISLANDS, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BARBADOS, BONAIRE, CURACAO, FRENCH GUIANA, GUYANA, ST MAARTEN, SURINAME, ARUBA, ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, ASCENSION ISLAND, FALKLAND ISLANDS
EUROSPORT BELGIUM, NETHERLANDS, BALTICS, ALBANIA, BOSNIA-HERZEGOVINA, CROATIA, KOSOVO, MACEDONIA, MONTENEGRO, SLOVENIA, SERBIA, BULGARIA, ROMANIA, HUNGARY, FINLAND, NORWAY, SWEDEN, MOLDOVA, ARMENIA, RUSSIA, UKRAINE, LATVIA, LITHUANIA, ESTONIA, ICELAND, TURKEY, AZERBAIJAN, GEORGIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, TURKMENISTAN AND UZBEKISTAN.
FOX ASIA PAN-ASIA - BRUNEI, CAMBODIA, CHINA, EAST TIMOR, HONG KONG, GUAM, INDONESIA, LAOS, MACAU, MALAYSIA, MICRONESIA, MONGOLIA, MYANMAR, PAPAU NEW GUINEA, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, NORTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM
FOX SPORTS AUSTRALIA
GLOBOSAT BRAZIL
GO MULTIPLUS MALTA
HRT CROATIA
JTBC KOREA
KANAL 12 ESTONIA
MOVISTAR + / TELEFONICA ex. SPAIN non ex. ANDORRA
NOS NETHERLANDS
NHK JAPAN
NOVA/FORTHNET GREECE
POLSAT POLAND
RTCG (FTA) MONTENEGRO
RTRS (FTA) BOSNIA & HERZEGOVINA
RTS SERBIA
RTSH ALBANIA
SEVEN AUSTRALIA
SKY DEUTSCHLAND ex GERMANY & AUSTRIA non ex LIECHENSTEIN, LUXEMBOURG, SOUTH TYROL
SKY ITALIA ex ITALY, VATICAN CITY, SAN MARINO, non.ex SWITZELRAND
SPORT TV PORTUGAL
SPORT 5 ISRAEL
SPORTKLUB FORMER YUGO
SPORT 24 INFLIGHT
SRG SWITZERLAND
STAR INDIA INDIA, BANGLADESH, BHUTAN, NEPAL, PAKISTAN, SRI LANKA, MALDIVES
SUPERSPORT SOUTH AFRICA, ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ETHIOPIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IVORY COAST, KENYA, LESOTHO, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITIUS, MAYOTTE, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, REUNION, RWANDA, SAO TOME& PRONCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SEYCHELLES, SOCOTRA, ST HELENA & ASCENSION, SWAZILAND, TANZANIA, TOGO, UGANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE, ZANZIBAR,
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