The Bharatiya Janata Party (BJP) is sure to make a comeback in Maharashtra with the help of its ally Shiv Sena. The BJP-Shiv Sena alliance won 161 seats in the 288-member Maharashtra assembly.

Here's the full list of winning candidates of BJP, Shiv Sena, Congress and NCP in the Maharashtra Assembly election 2019:

Shahada (ST): Rajesh Udesing Padvi (BJP)

Nandurbar (ST): Vijaykumar Krushnarao Gavit (BJP)

Sakri (ST): Mohan Gokul Suryawanshi (BJP)

Sindkheda: Jaykumar Jitendrasinh Rawal (BJP)

Shirpur (ST): Kashiram Vechan Pawara (BJP)

Chopda (ST): Latabai Chandrakant Sonawane (Shiv Sena)

Nawapur (ST): Naik Shirishkumar Surupsing (Congress)

Akkalkuwa (ST): Adv KC Padavi (Congress)

Dhule Rural: Kunalbaba Rohidas Patil (Congress)

Dhule City: Rajwardhan Raghujirao Kadambande (Independent)

Raver: Chaudhari Shirish Madhukarrao (Congress)

Bhusawal: Sanjay Waman Sawkare (BJP)

Jalgaon City: Abhishek shantaram patil (Congress)

Jalgaon Rural: Gulabrao Raghunath Patil (Shiv Sena)

Amalner: Anil Bhaidas Patil (NCP)

Erandol: Chimanrao Rupchand Patil (Shiv Sena)

Chalisgaon: Mangesh Ramesh Chavan (BJP)

Pachora: Kishor Appa Patil (Shiv Sena)

Jamner: Girish Dattatraya Mahajan (BJP)

Muktainagar: Khadse Rohini Eknathrao (BJP)

Malkapur: Ekade Rajesh Panditrao (Congress)

Buldhana: Sanjay Rambhau Gaikwad (Shiv Sena)

Chikhli: Shweta Vidyadhar Mahale (BJP)

Sindkhed Raja: Jaykumar Jitendrasinh Rawal (BJP)

Mehkar (SC): Sanjay Bhaskar Raymulkar (Shiv Sena)

Khamgaon: Akash Pandurang Fundkar (BJP)

Jalgaon Jamod:

Akot: Prakash Gunwantrao Bharsakale (BJP)

Balapur: Nitinkumar Bhikanrao Tale (Shiv Sena)

Akola West: Govardhan Mangilal Sharma @ Lalaji (BJP)

Akola East: Randhir Pralhadrao Sawarkar (BJP)

Murtijapur (SC):

Risod:

Washim (SC)

Karanja

Dhamangaon Railway

Badnera: Ravi Rana (Independent)

Amravati: Sulbha Sanjay Khodke (Congress)

Teosa

Daryapur (SC)

Melghat (ST)

Achalpur: Bachchu Babarao Kadu (Prahar Janshakti Party)

Morshi

Arvi: Dadarao Yadaorao Keche (BJP)

Deoli

Hinganghat

Wardha

Katol

Savner

Hingna

Umred (SC)

Nagpur South West

Nagpur South

Nagpur East

Nagpur Central

Nagpur West

Nagpur North (SC)

Kamthi

Ramtek

Tumsar

Bhandara (SC): Narendra Bhojraj Bhondekar (Independent)

Sakoli

Arjuni Morgaon (SC): Chandrikapure Manohar Gowardhan (NCP)

Tirora: Vijay Bharatlal Rahangdale (BJP)

Gondia

Amgaon (ST)

Armori (ST)

Gadchiroli (ST)

Aheri (ST): Aatram Dharamraobaba Bhagwantrao (NCP)

Rajura

Chandrapur (SC)

Ballarpur

Brahmapuri: Vijay Namdevrao Wadettiwar (Congress)

Chimur

Warora

Wani

Ralegaon (ST)

Yavatmal

Digras

Arni (ST)

Pusad

Umarkhed (SC)

Kinwat

Hadgaon

Bhokar: Ashokrao Shankarrao Chavan (Congress)

Nanded North

Nanded South

Loha

Naigaon: Rajesh Pawar (BJP)

Deglur (SC)

Mukhed

Basmath: Chandrakant Alias Rajubhaiyya Ramakant Nawghare (NCP)

Kalamnuri

Hingoli

Jintur

Parbhani

Gangakhed

Pathri

Partur

Ghansawangi

Jalna

Badnapur (SC): Kuche Narayan Tilakchand (BJP)

Bhokardan: Santosh Raosaheb Danve (BJP)

Sillod

Kannad

Phulambri

Aurangabad Central: Jaiswal Pradeep Shivnarayan (Shiv Sena)

Aurangabad West (SC): Sanjay Pandurang Shirsat (Shiv Sena)

Aurangabad East: Atul Moreshwar Save (BJP)

Paithan

Gangapur

Vaijapur

Nandgaon

Malegaon Central

Malegaon Outer

Baglan (ST): Dilip Manglu Borse (BJP)

Kalwan (ST)

Chandwad

Yevla

Sinnar

Niphad: Bankar Diliprao Shankarrao (NCP)

Dindori (ST): Sunil Prabhu (Shiv Sena)

Nashik East

Nashik Central

Nashik West

Deolali (SC)

Igatpuri (ST)

Dahanu (ST)

Vikramgad (ST)

Palghar (ST): Shrinivas Chintaman Vanga (Shiv Sena)

Boisar (ST): Rajesh Raghunath Patil (Bahujan Vikas Aaghadi)

Nalasopara

Vasai

Bhiwandi Rural (ST): Shantaram Tukaram More (Shiv Sena)

Shahapur (ST): Daulat Bhika Daroda (NCP)

Bhiwandi West: Chaughule Mahesh Prabhakar (BJP)

Bhiwandi East: Rais Kasam Shaikh (Samajwadi Party)

Kalyan West

Murbad

Ambernath (SC): Kinikar Balaji Pralhad (Shiv Sena)

Ulhasnagar

Kalyan East

Dombivli

Kalyan Rural

Mira Bhayandar

Ovala Majiwada

Kopri Pachpakhadi

Thane: Kelkar Sanjay Mukund (BJP)

Mumbra Kalwa

Airoli: Ganesh Naik (BJP)

Belapur: Manda Vijay Mhatre (BJP)

Borivali: Sunil Dattatraya Rane (BJP)

Dahisar: Chaudhary Manisha Ashok (BJP)

Megathane

Mulund

Vikhroli: Raut Sunil Rajaram (Shiv Sena)

Bhandup West: Ramesh Gajanan Korgaonkar (Shiv Sena)

Jogeshwari East

Dindoshi

Kandivali East: Atul Bhatkhalkar (BJP)

Charkop: Yogesh Sagar (BJP)

Malad West

Goregaon

Versova

Andheri West: Ameet Bhaskar Satam (BJP)

Andheri East: Ramesh Latke (Shiv Sena)

Vile Parle

Chandivali: Dilip Bhausaheb Lande (Shiv Sena)

Ghatkopar West

Ghatkopar East: Parag Shah (BJP)

Mankhurd Shivaji Nagar

Anushakti Nagar: Nawab Malik (NCP)

Chembur: Prakash Vaikunth Phaterpekar (Shiv Sena)

Kurla (SC)

Kalina

Vandre East

Vandre West: Adv. Ashish Babaji Shelar (BJP)

Dharavi (SC): Gaikwad Varsha Eknath (Congress)

Sion Koliwada

Wadala

Mahim: Sada Sarvankar (Shiv Sena)

Worli

Shivadi: Ajay Vinayak Choudhari (Shiv Sena)

Byculla: Yamini Yashwant Jadhav (Shiv Sena)

Malabar Hill

Mumbadevi

Colaba

Panvel

Karjat: Mahendra Sadashiv Thorve (Shiv Sena)

Uran: Mahesh Baldi (Independent)

Pen

Alibag: Mahendra Hari Dalvi (Shiv Sena)

Shrivardhan

Mahad

Junnar

Ambegaon: Dilip Dattatray Walse Patil (NCP)

Khed Alandi

Shirur

Daund

Indapur

Baramati: Ajit Aanantrao Pawar (NCP)

Purandar

Bhor: Sangram Anantrao Thopte (Congress)

Maval

Chinchwad

Pimpri (SC)

Bhosari: Mahesh (Dada) Kisan Landge (BJP)

Vadgaon Sheri

Shivajinagar

Kothrud

Khadakwasla

Parvati

Hadapsar

Pune Cantonment

Kasba Peth: Mukta Shailesh Tilak (BJP)

Akole (ST): Dr. Kiran Yamaji Lahamate (NCP)

Sangamner: Vijay Alias Balasaheb Bhausaheb Thorat (Congress)

Shirdi:

Kopargaon:

Shrirampur (SC):

Nevasa: Balasaheb Alias Dadasaheb Damodhar Murkute (BJP)

Shevgaon: Monica Rajeev Rajale (BJP)

Rahuri: Prajakt Prasadrao Tanpure (NCP)

Parner: Nilesh Dnyandev Lanke (NCP)

Ahmednagar City: Sangram Arunkaka Jagtap (NCP)

Shrigonda: Pachpute Babanrao Bhikaji (BJP)

Karjat Jamkhed: Rohit Pawar (NCP)

Georai: Laxman Madhavrao Pawar (BJP)

Majalgaon: Prakash (Dada) Sundarrao Solanke (NCP)

Beed: Sandeep Ravindra Kshirsagar (NCP)

Ashti: Ajabe Balasaheb Bhausaheb (NCP)

Kaij (SC): Namita Akshay Mundada (BJP)

Parli: Dhananjay Panditrao Munde (NCP)

Latur Rural: Dhiraj Vilasrao Deshmukh (Congress)

Latur City: Amit Vilasrao Deshmukh (Congress)

Ahmadpur: Babasaheb Mohanrao Patil (NCP)

Udgir (SC): Bansode Sanjay Baburao (NCP)

Nilanga: Nilangekar Sambhaji Diliprao Patil (BJP)

Ausa: Abhimanyu Dattatray Pawar (BJP)

Umarga (SC): Chougule Dnyanraj Dhondiram (Shiv Sena)

Tuljapur: Ranajagjitsinha Padmasinha Patil (BJP)

Osmanabad: Kailas Balasaheb Ghadge Patil (Shiv Sena)

Paranda: Tanaji Jaywant Sawant (Shiv Sena)

Kalmala: Sanjaymama Vitthalrao Shinde (Independent)

Madha: Shinde Babanrao Vitthalrao (NCP)

Barshi: Rajendra Vitthal Raut (Independent)

Mohol (SC): Mane Yashwant Vitthal (NCP)

Solapur City North: Deshmukh Vijaykumar Sidramappa (BJP)

Solapur City Central: Shinde Praniti Sushilkumar (Congress)

Akkalkot: Kalyanshetti Sachin Panchappa (BJP)

Solapur South: Deshmukh Subhash Sureshchandra (BJP)

Pandharpur: Bhalake Bharat Tukaram (NCP)

Sangole: Adv. Shahajibapu Rajaram Patil (Shiv Sena)

Malshiras (SC): Ram Vitthal Satpute (BJP)

Phaltan (SC): Dipak Pralhad Chavan (Congress)

Wai:Makrand Laxmanrao Jadhav (Patil) (Congress)

Koregaon: Mahesh Sambhajiraje Shinde (Shiv Sena)

Man: Jaykumar Bhagwanrao Gore (BJP)

Karad North: Balasaheb Urf Shamrao Pandurang Patil (Congress)

Karad South: Chavan Prithviraj Dajisaheb (Congress)

Patan: Desai Shambhuraj Shivajirao (Shiv Sena)

Satara: Bhonsle Shivendrasinh Abhaysinhraje (BJP)

Dapoli: Kadam Sanjayrao Vasant (NCP)

Guhagar: Bhaskar Bhaurao Jadhav (Shiv Sena)

Chiplun: Shekhar Govindrao Nikam (NCP)

Ratnagiri: Uday Ravindra Samant (Shiv Sena)

Rajapur: Avinash Shantaram Lad (Congress)

Kankavli: Nitesh Narayan Rane (BJP)

Kudal: Naik Vaibhav Vijay (Shiv Sena)

Sawantwadi: Deepak Vasantrao Kesarkar (Shiv Sena)

Chandgad: Rajesh Narasingrao Patil (NCP)

Radhanagari: Abitkar Prakash Anandrao (Shiv Sena)

Kagal: Mushrif Hasan Miyalal (NCP)

Kolhapur South: Ruturaj Sanjay Patil (Congress)

Karvir: P. N.Patil (Sadolikar) (Congress)

Kolhapur North: Chandrakant Pandit Jadhav (Congress)

Shahuwadi: Dr. Vinay Vilasrao Kore (Savkar) (Jan Surajya Shakti)

Hatkanangle (SC): Awale Raju (Baba) Jaywantrao (Congress)

Ichalkaranji: Prakashanna Awade (Independent)

Shirol: Ulhas Sambhaji Patil (Shiv Sena)

Miraj (SC): Dr. Suresh (Bhau) Dagadu Khade (BJP)

Sangli: Dhananjay Alias Sudhir Hari Gadgil (BJP)

Islampur: Jayant Rajaram Patil (Congress)

Shirala: Mansing Fattesingrao Naik (Congress)

Palus-Kadegaon: Kadam Vishwajeet Patangrao (Congress)

Khanapur: Sumanvahini R.R. (Aba) Patil (Congress)

Tasgaon Kavathe Mahankal:

Jath: Jagtap Vilasrao Narayan (BJP)

Sindkheda: Jaykumar Jitendrasinh Rawal (BJP)

Shirpur (ST): Kashiram Vechan Pawara (BJP)

Chopda (ST): Latabai Chandrakant Sonawane (Shiv Sena)