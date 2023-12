Jammu and Kashmir Service Selection Board (JKSSB) has officially announced the details regarding the conduct of Physical Standard Test (PST) and Physical Endurance Test (PET) for aspiring candidates for the post of Sub Inspector within the Home Department. It has released a notice to that effect, giving out the names of the shortlisted candidates.

The rigorous evaluation process, encompassing the PST/PET, took place on December 13, 2023, at the esteemed Gulshan Ground in Jammu. This phase of recruitment is a pivotal step to identify individuals who not only meet the required physical standards but also possess the endurance necessary for the demanding responsibilities associated with the sub-inspector role.

Following a rigorous assessment, JKSSB has announced the list of 337 individuals who have successfully qualified for the PST/PET for the Sub Inspector position in the Home Department. This information is made available to all concerned candidates and can be seen below:

List of qualified candidates:

1. JAMEELAHMAD MIR

2. MOHD ALYAS KHAN

3. KULDEEP KUMAR

4. MOHAMMAD BASHARAT

5. MOHD ASLAM

6. SHUBHAM THAKYAL

7. SURJEET PAUL

8. TUSHAR THAPPA

9. VIKRAM SINGH

10. WABUK SHARMA

11. WAJID MAJIED KOHLI

12. BUPINDER SHARMA

13. TUFAIL HUSSAIN

14. VIKAS SHARMA

15. ZAGHUM ULASLAM

16. AJAZ HUSSAIN SHAH

17. NAWAZ SHARIEF HAJAM

18. An.

19. RAKESH KUMAR

20. TAHID NAZIR RATHER

21. VISHAL SINGH THAKUR

22. VISHAL SINGH PUNIA

23. IMRAN SHAHEEN BHAT

24. MOHAMMAD ATEEB

25. VISHWAJEET

26. ROHIT KUMAR

27. NIRMAL SINGH

28. MOHD ABBAS

29. SADAM HUSSAIN

30. SAGHIRAHMED CHOUDHARY

31. Date:15-12-2023

32. SHABAZ RAZA

33. AAMIR SUHAIL KHATANA

34. KHALEEQ UL ZAMAN

35. SAJAD AHMED

36. SUSHIL KUMAR

37. SYED KAFAYAT HUSSAIN

38. WAHEED MOQEEM

39. ARJUN ATTRI

40. MANUBHAV VERMA

41. MANNAT SHARMA

42. SUDERSHAN SINGH

43. SOURAV MEHRA

44. ARIF IQBAL

45. ROHIT RAKWAL

46. VISHAL SHARMA

47. |ZHAR AHMED

48. MEHRAN KHAN

49. MOHD SHAHOOR SADIQ

50. MOHD ZABIR

51. SANJAY SINGH THAKUR

52. VISHAL SINGH

53. AMAN DEEP MANHAS

54. MUSHTAQ AHMED

55. ADARSH CHOUDHARY

56. AMANDEEP

57. HARSHDEEP NADH

58. JAWAZAHMAD SOHIL

59. NADEEM LODHI

60. SAFDER HUSSAIN

61. USMAN RASHID

62. CHOUDHARY ZAFFRAN

63. ANKUSH SINGH

64. NIKHIL SHARMA

65. RAJAN SHARMA

66. RUBAL RAINA

67. SHUBAM SHARMA

68. SHOBHIT VAID

69. SHUBAM VERMA

70. GOVERDHAN SINGH

71. ASAD ULLAH KHAN

72. SAHIL CHOUDHARY

73. SURESH KUMAR SHARMA

74. SUNIL KUMAR

75. TARUN KUMAR

76. VIKRANT KUMAR VERMA

77. DIGPALSYAL

78. LALIT KUMAR SHARMA

79. MUKHTAR AHMED

80. MUKHTAR AHMED

81. MOHD RIZWAN

82. SHUBAM KUMAR

83. SUNIL SHARMA

84. ANIL SINGH BALI

85. ANKUSH SHARMA

86. ARUSH SHARMA

87. DEEPAK CHOUDHARY

88. MUBASHAR NABI SHEIKH

89. KHAN ZUBAIR ASSAD

90. ATAHAR MAHMOOD

91. AYAZ AHMED

92. MOHAMMED ASHFAQ

93. MUBASHER MUSHTAQ

94. RANJEET SINGH RAJU

95. SUSHANT MAHAJAN

96. ROHIT BHAGAT

97. SUNIL KUMAR

98. AMIT KUMAR

99. SHARAFAT ALI ZARGAR

100. SHOIEB UMAR

101. SURAJ SINGH

102. AMIT KUMAR

103. AMAN DAMATHIA

104. SANAM SINGH THAKUR

105. PAWAN KUMAR

106. AKHIL KOTWAL

107. ANKUSH THAKUR

108. ANKIT SHARMA

109. MOHD AFTAB

110. MOHD NAVEED

111. ANKESH SHARMA

112. PURSHOTAM SINGH

113. UMESH MEHTA

114. VARINDER SINGH

115. VARUN SAMBYAL

116. VIVEK SINGH CHIB

117. HARSH CHIB

118. MANANSH SADHOTRA

119. SAHIL SANGRAL

120. TAHIR SHABIR

121. FESER REHIM

122. ASHISH CHARAK

123. NEERAJ CHAMBYAL

124. NIKHAL PARIHAR

125. SAMANTH KUMAR

126. KULVINDER SINGH

127. MOHD IQBAL

128. ASHFAQ AHMED

129. KARANVEER SINGH

130. PARVEEN SINGH

131. RAHUL SHARMA

132. VIKAS CHAUDHARY

133. AMAN SHARMA

134. ASHISH KUMAR

135. RAGHAV KHADYAL

136. SAHIL RAKWAL

137. SUNIL KUMAR SHARMA

138. SHUBHAM SHARMA

139. VARUN KUMAR

140. DARSHAN SINGH

141. AMIT KUMAR

142. NEERAJ KOTWAL

143. RASHID MALIK

144. KAMALNEET SINGH

145. PARVEEN KUMAR

146. AMAN BADYAL

147. GOURAV SINGH

148. KANAV SINGH CHANDEL

149. NARYAN SHARMA

150. SAHIL SINGH ANDOTRA

151. TARUN KUMAR

152. TUSHAR SHARMA

153. RAJDEEP SINGH

154. VISHUBDEEP SINGH

155. MANISHG RAINA

156. MOHD RAIZ

157. AJAY KUMAR

158. KHURSHEED AHMED

159. LUKHMAN SHAH

160. ABHEYVIR KOTWAL

161. ROHIT MANHAS

162. ROHIT SINGH

163. SAHIL SHARMA

164. RASHID HUSSAIN KANTH

165. SUNIL B0GALE

166. ABHISHEK SHARMA

167. KARANJEET SINGH

168. SANDEEP SINGH CHARAK

169. PANKAJ SHARMA

170. SHEIKH FAIZAN SHAHID

171. SHAFQAT HUSSAIN

172. VIPUL SHARMA

173. WAHID HUSSAIN NAIK

174. RAJAT BHARGAV

175. SANCHIT SALARIA

176. SHUBHAM KUMAR SAINI

177. SUSHIL KUMAR

178. AJAY VERMA

179. JARNAIL SINGH

180. PARDEEP SINGH

181. SAHIL VERMA

182. SANAT SHARMA

183. SHEETAL KUMAR

184. AJIT SINGH

185. ASHWANI KUMAR

186. DANVEER SHARMA

187. JATIN CHIB

188. RAJAN KUMAR

189. RAJ KUMAR

190. SAHIL SHARMA

191. VIRENDER SINGH

192. AMANJOT SINGH

193. KARTIK DUTT

194. GHULAM MUSTAFA

195. ANIKAT SUDAN

196. ANUP SINGH

197. SHAHID IQBAL MIRZA

198. RAGHOUV ENGOTRA

199. RAJINDER SHARMA

200. SAHIL SAIN!

201. MOHD IRFAN

202. MOHD FAROOQ

203. ASHWANI SINGH

204. AYUSH SHARMA

205. BALJEET SINGH

206. BALBIR SINGH

207. GORAB JASROTIA

208. JOGINDER KUMAR

209. RESHIV CHOUDHARY

210. SOURAB SHARMA

211. ZAHOOR AHMED

212. PANKAJ SINGH

213. MOHD INAM UL RASHID

214. MOHAMMAD FURHAN MALIK

215. VISHAL SHARMA

216. MANISH NATHYAL

217. PANKAJ RAMOTRA

218. KANHIYA LAL SHARMA

219. HIMANSHU SHARMA

220. MUKHTAR AHMED

221. PANKAJ BHARDWAJ

222. ASHOK SINGH

223. AKHLESH SLATHIA

224. KARTIC SALARIA

225. KULVEER SINGH

226. MANAV SHARMA

227. NAVEEN SHARMA

228. SAHIB KUMAR

229. ASAD UR REHMAN

230. MAHFO0Z AZAM

231. MOHD ADNAN MIRZA

232. SUHAILAHMAD BHAT

233. SUNNY KUMAR

234. MOHD AAZIM CHOUDHARY

235. ZAHID UL KHALIQ

236. AMAR JEET SINGH

237. BALBIR SINGH

238. MOHD RIZWAN

239. RASHID ISHAQ

240. SHABIR HUSSAIN

241. RITIK KUMAR

242. SHUBHAM SINGH

243. YASIR ARAFAT SHAH

244. ABINAVE SHARMA

245. AKSHAY SHARMA

246. MOHSIN ALI

247. SHAID IQBAL

248. TARIQ YASEEN

249. ABDUL SHAKOOR

250. ANIL KUMAR

251. SARABJIT SINGH

252. IMRAN TARIQ WANI

253. KARAN SINGH CHOUDHARY

254. PUNYEDEEP SINGH AITHMIAN

255. MANESH KUMAR

256. JOGESH KUMAR

257. MOHINDER PAL

258. PANKAJ SHARMA

259. SOURAB SHARMA

260. MOHD NASEEM

261. SHUBAM SINGH MANHAS

262. MUSHARRAF ALI KHAN

263. KARAN SINGH RAJPUT

264. LOVISH KUMAR

265. RAMANDEEP SINGH

266. ABHISHEK SHARMA

267. KAMALJEET SINGH

268. ABHIMANYU JAMWAL

269. SYED BASAT ALI

270. AMANDEEP KUMAR

271. ANIRUDDH SHARMA

272. ASEEM SHARMA

273. ATISH THAKYAL

274. SHEWATANK MAHAJAN

275. HASEEB AHMAD

276. GAGANDEEP S SLATHIA

277. VIKAS JAMWAL

278. KARAN KUMAR

279. ADITYA SHARMA

280. VINAY SINGH

281. AMIT REKWAL

282. GULSHAN SHARMA

283. VISHAL SAINI

284. ABHI SHARMA

285. AKSHAY BAMOTRA

286. AVINASH CHANDAN

287. SOHILAHMED

288. MOHD SAFEER

289. VISHAL CHIB

290. DEEPAK KUMAR MANDLIA

291. AKSHAY KUMAR

292. BUPINDER SINGH

293. NIKHIL SHARMA

294. NITISH KUMAR

295. PANKAJ SHARMA

296. PREM SAGAR SHARMA

297. MOHD RAFIQ GANAIE

298. MUHSIN AHMAD RATHER

299. WASIM SHABAN

300. TUFAIL AHMAD LONE

301. UMER QUADIR BHAT

302. AAMIR HUSSAIN DAR

303. MUSADIQ FARO0Q

304. MUNEEB UN NABI

305. SYED SHAZIQ QADRI

306. TAHIR BASHIR WANI

307. MUZZAMIL REHMAN PARRAY

308. SAIEB SHOWKAT SHEIKH

309. SHAHBAZ HUSSAIN MIR

310. FARHAN FAYAZ KHAN

311. ASIF ALTAF KHANDAY

312. ASHFAQ AHMED

313. MOHSIN RASHID

314. NAWEED MUNEEM KHAN

315. REYAZ AHMAD RATHER

316. YOUNUS AHMAD

317. MOUSIN PIRZADA

318. HAMID AMIN

319. AAQIB ASHARF NAJAR

320. MALIK UMAR MAJID

321. WASEEM YOUSUF BHAT

322. KAISARAHMAD BHAT

323. NAVEED MOHAMMAD

324. SAJAD AHMAD RATHER

325. RAJAT SHARMA

326. RAHUL DEV SINGH

327. RAHUL CHIB

328. ADITYA SHARMA

329. MOHD SADEEQ

330. ADITYA SHARMA

331. NITIN SALARIA

332. RAHUL SHARMA

333. ARSHAD RAFICQ

334. KUNAL SHARMA

335. GOURAV SHARMA

336. ABHINASH VERMA

337. MOHAMMED DIN