In Haryana, the BJP had won 40 seats and the Congress managed to bag 31 in the 90-member assembly. The key candidates in the Haryana assembly elections are Manohar Lal Khattar (Karnal), Bhupinder Singh Hooda (Garhi Sampla-Kiloi), Randeep Surjewala (Kaithal), Yogeshwar Dutt (Baroda), and Babita Phogat (Dadri).

Here's the full list of winning candidates from BJP, Congress, INLD, JJP:

Kalka: Pardeep Chaudhary (Congress)

Panchkula: Gian Chand Gupta (BJP)

Naraingarh: Shalley (Congress)

Ambala Cantt: Anil Vij (BJP)

Ambala City: Aseem Goel Naneola (BJP)

Mullana: Varun Chaudhary (Congress)

Sadhaura: Renu Bala (Congress)

Jagadhri: Kanwar Pal (BJP)

Yamunanagar: Ghanshyam Dass (BJP)

Radaur: Bishan Lal (Congress)

Ladwa: Mewa Singh (Congress)

Shahabad: Ram Karan (JJP)

Thanesar: Subhash Sudha (BJP)

Pehowa: Sandeep Singh (BJP)

Guhla: Ishwar Singh (JJP)

Kalayat: Kamlesh Dhanda (BJP)

Kaithal: Leela Ram (BJP)

Pundri: Randhir Singh Gollen (Independent)

Nilokheri: Dharam Pal Gonder (Independent)

Indri: Ram Kumar (BJP)

Karnal: Manohar Lal Khattar (BJP)

Gharaunda: Harvinder Kalyan (BJP)

Assandh: Shamsher Singh Gogi (Congress)

Panipat Rural: Mahipal Dhanda (BJP)

Panipat City: Parmod Kumar Vij (BJP)

Israna: Balbir Singh (Congress)

Samalkha: Dharam Singh Chhoker (Congress)

Ganaur: Nirmal Rani (BJP)

Rai: Mohan Lal Badoli (BJP)

Kharkhauda: Jaiveer Singh (Congress)

Sonipat: Surender Panwar (Congress)

Gohana: Jagbir Singh Malik (Congress)

Baroda: Shri Krishna Hooda (Congress)

Julana: Amarjeet Dhanda (JJP)

Safidon: Subhash Gangoli (Congress)

Jind: Dr. Krishan Lal Middha (BJP)

Uchana Kalan: Dushyant Chautala (JJP)

Narwana: Ram Niwas (JJP)

Tohana: Devender Singh Babli (JJP)

Fatehabad: Dura Ram (BJP)

Ratia: Lakshman Napa (BJP)

Kalanwali: Shishpal Singh (Congress)

Dabwali: Amit Sihag (Congress)

Rania: Ranjit Singh (Independent)

Sirsa: Gopal Kanda (Haryana Lokhit Party)

Ellenabad: Abhay Singh Chautala (INLD)

Adampur: Kuldeep Bishnoi (Congress)

Uklana: Anoop Dhanak (JJP)

Narnaund: Ram Kumar Gautam (JJP)

Hansi: Vinod Bhayana (BJP)

Nalwa: Ranbir Gangwa (BJP)

Loharu: Jai Parkash Dalal (BJP)

Badhra: Naina Singh (JJP)

Dadri: Sombir (Independent)

Bhiwani: Ghanshyam Saraf (BJP)

Tosham: Kiran Choudhry (Congress)

Bawani Khera: Bishamber Singh (BJP)

Meham: Balraj Kundu (Independent)

Garhi Sampla Kiloi: Bhupinder Singh Hooda (Congress)

Rohtak: Bharat Bhushan Batra (Congress)

Kalanaur: Shakuntla Khatak (Congress)

Bahadurgarh: Rajinder Singh Joon (Congress)

Badli: Kuldeep Vats (Congress)

Jhajjar: Geeta Bhukkal (Congress)

Beri: Raghuvir Singh Kadian (Congress)

Ateli: Sitaram (BJP)

Mahendragarh: Rao Dan Singh (Congress)

Narnaul: Om Prakash Yadav (BJP)

Nangal Chaudhary: Abhe Singh Yadav (BJP)

Bawal: Banwari Lal (BJP)

Kosli: Laxman Singh Yadav (BJP)

Rewari: Chiranjeev Rao (Congress)

Pataudi: Satya Parkash (BJP)

Badshahpur: Rakesh Daultabad (Independent)

Gurgaon: Sudhir Singla (BJP)

Sohna: Sanjay Singh (BJP)

Nuh: Aftab Ahmed (Congress)

Ferozepur Jhirka: Mamman Khan (Congress)

Punahana: Mohd Ilyas (Congress)

Hathin: Praveen Dagar (BJP)

Hodal: Jagdish Nayar (BJP)

Palwal: Deepak Mangla (BJP)

Prithla: Nayan Pal Rawat (Independent)

Faridabad Nit: Neeraj Sharma (Congress)

Badkhal: Seema Trikha (BJP)

Ballabhgarh: Mool Chandra Sharma (BJP)

Faridabad: Narender Gupta (BJP)

Tigaon: Rajesh Nagar (BJP)