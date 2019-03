The Bharatiya Janata Party has released its first list of candidates contesting in the upcoming Lok Sabha elections which will be spread out over April and May and will take place in seven phases.

Prime Minister Modi will contest again from Varanasi. However, the BJP delivered a shocker when they announced that BJP president Amit Shah will contest from Gandhinagar in Gujarat and not BJP veteran LK Advani.

Here is the list of the constituencies and candidates-

Uttar Pradesh

Varanasi – Prime Minister Narendra Modi

Saharanpur – Raghav Lakhanpal

Muzaffarnagar – Dr Sanjeev Kumar Balyan

Bijnor – Kunwar Bharatendra Singh

Moradabad – Kunwar Sarvesh Kumar

Sambhal – Parmeshwar Lal Saini

Amroha – Kanwar Singh Tanwar

Meerut – Rajendra Agrawal

Baghpat – Dr Satya Pal Singh

Ghaziabad – Dr Vijay Kumar Singh

Gautam Buddha Nagar – Dr Mahesh Sharma

Aligarh – Satish Kumar Gautam

Mathura – Hema Malini

Agra – S P Singh Baghel

Fatehpur Sikhri – Raj Kumar Chaher

Etah – Rajveer Singh

Badaun – Sangh Mitra Maurya

Aonia – Dharmndra Kumar

Bareilly – Santosh Kumar Gangwar

Shahjahanpur – Arun Sagar

Keri – Ajay Kumar Mishra

Sitapur – Rajesh Verma

Hardoi – Jai Prakash Rawat

Misrikh – Ashok Rawat

Unnao – Swami Sakshi Ji Maharaj

Mohanlalganj – Kaushal Kishore

Lucknow – Rajnath Singh

Amethi – Smriti Irani

Maharashtra

Nandurbar – Dr Heena Vijaykumar Gavit

Dhule – Dr Subhash Ramrao Bhamre

Raver – Raksha Nikhil Khadse

Akola - Sanjay Shamrao Dhotre

Wardha – Ramdas Chandrabhanji Tadas

Nagpur – Nitin Jairam Gadkari

Gadchiroli 0 Chimur (SC) – Ashok Mahadeorao Nete

Chandrapur – Hansarj Gangaram Ahir

Jalna – Raosaheb Patil Danve

Bhiwandi Kapil Moreshwar Patil

Mumbai (North) – Gopal Chinayya Shetty

Mumbai (North-Central) – Poonam Mahajan

Ahmednagar – Sujay Vikhe

Beed – Dr Pritam Gopinath Munde

Latur (SC) -Sudhajkar Bhalerao Shrungare

Sangli – Sanjay (Kaka) Ramachandra Patil

Andaman and Nicobar Islands

Andaman and Nicobar Islands – Vishal Jolly

Assam

Karmganj (SC) – Kripanath Malla

Silchar – Dr Rajdeep Roy Bengali

Autonomous District (ST) - Harensingh Bey

Gauhati – Queen Ojha

Mangaldoi – Dilip Saikia

Jorhat – Tapan Gogai

Dibrugarh - Rameswar Teli

Lakhmipur – Pradan Baruah

Arunachal Pradesh

Arunachal West – Tapri Gao

Arunachal East – Kiren Rijiju

Andhra Pradesh

Vishakapatnam – D Purandeshwari

Narasaraopet – Kanna Lakshminarayana

Chhattisgarh

Suruja (ST) – Renuka Singh

Raigarh (ST) – Gomtee Sai

Janjgir-Champa (SC) – Guharam Ajgale

Bastar (ST) – Baiduram Kashyap

Kanker (ST) – Mohan Mandavi

Dadra and Nagar Haveli

Dadra and Nagar Haveli (ST) – Natubhai Gomanbhai Patel

Jammu & Kashmir

Baramulla – M M War

Srinagar – Khalid Jahangir

Anantnag – Sofi Youssaf

Udhampur – Dr Jitendra singh

Jammu - Jugal Kishore Sharma

Karnataka

Belgaum – Suresh Chanabasappa Angadi

Bagalkot – Parvatagouda C Gaddigoudar

Bijapur (SC) – Ramesh Chandappa Jigajinagi

Gulbarga (SC) – Umesh Jadhav

Bidar – Bhagwanth Khuba

Bellary – Devendrappa

Haveri – Shivkumar Chanabasappa

Dharwad – Prahlad Venkatesh Joshi

Uttara Kannada – Anantkumar Hegde

Davanagare – Gowdar M Siddeshwara

Shimoga - B Y Raghavendra

Udupi Chikmagalur – Shibha Karandlaje

Hassan – A Manju

Dakshina Kannada – Nalin Kumar Kateel

Chitradurga (SC) – A Narayana Swamy

Tumkur – G S Basavaraju

Mysore – Prathap Simha

Chamrajanagar – Srinivasa Prasad

Bangalore North – D V Sadananda Gowda

Bangalore Central – P C Mohan

Chikballapur – B N Bachchegowda

Kerala

Kasargod – Raveesh Thanti Kuntar

Kannur – CK Padmanabhan

Vadakara – V K Sajeevan

Kozhikode – Adv K P Prakash Babu

Malappuram – Unnikrishnan Master

Ponnani – Professor V T Rema

Palakkad – C Krishnakumar

Chalakudy – A N Radhakrishnan

Ernakulam – Alphonese Kannanthana

Alappuzha – Dr K S Radhakrishnan

Kollam – K V Sabu

Attingal – Sobha Surendran

Thiruvananthapuram – Summanam Rajasekharan

Lakshadweep

Lakshadweep (ST) – Abdul Khader

Manipur

Inner Manipur – K K Ranjan Singh

Outer Manipur (ST) – H Shokhopao Mate (Benjamin)

Mizoram

Mizoram (ST) – Nirupam Chakma

Odisha

Sundargarh – Jual Oram

Keonjhar (ST) – Ananta Naik

Balasore – Pratap Sarangi

Dhenkanal – Rudra Narayan Pani

Bolangir – Sangeeta Kumari Singh Deo

Nabarangpur (ST) – Balabhadra Majhi

Kendrapara – Baijaiyant Panda

Bhubaneswar – Aparajita Sarangi

Aska – Anita Priyadharshni

Berhampur – Brughu Baxipatra

Rajasthan

Ganganagar (SC) – Nihal Chand Chauhan

Bikaner (SC) – Arjun Ram Meghwal

Jhunjhunu – Narendra Khinchal

Sikar – Sumedhanand Saraswati

Jaipur (Rural) Col. Rajyavardhan Singh Rathore

Jaipur – Ramcharan Bohra

Tonk-Sawai Madhopar – Sukhbir Singh Jaunpuria

Ajmer – Bhagirath Chaudhary

Pali – P P Choudhary

Jodhpur – Gajendra Singh Shekhawat

Jalore – Devji Mansingram Patel

Udaipur – Arjunlal Meena

Chittorgarh – C P Joshi

Bhilwara – Subhash Chandra Baheria

Kota – Om Birla

Jhalawar-Baran - Dushyant Singh

Sikkim

Sikkim – Laten Tshering Sherpa

Tamil Nadu

Coimbatore – C P Radhakrishnan

Sivaganga – H Raja

Ramanathapuram – Nainar Nagendran

Kanniyakumari – Pon. Radhakrishnan

Thoothukudi – Tamilisai Soundarrajan

Telangana

Karimnagar – Bandi Sanjay

Nizamabad – D Aravind

Malkagiri – N Ramachandra Rao

Secunderabad – G Kishan Reddy

Mahabubnagar – D K Aruna

Nagarkurnool(SC) – Bangaru Shruthi

Nalgonda – Garlapati Jithender Kumar

Bhongir – P V Shansunder Rao

Warangal – Chinta Sambamurthy

Mahabubnagar – Jatothu Hussain Naik

Tripura

Tripura (West) – Rebati Tripura

Tripura (East) (ST) - Pratima Bhaumik

Uttarakhand

Tehri Garhwal – Tirath Singh Rawat

Almora(SC) – Ajay Tamta

Nainital-Udhamsingh Nagar – Ajay Bhatt

Hardwar – Ramesh Pokhriyal (Nishank)

West Bengal

Coochbehar - Nishith Pramanik

Alipurduars (ST) – John Barla

Jalpaiguri (SC) - Dr Jayanta Ray

Raiganj – Debishree Chaudhary

Balurghat – Dr Sukanta Majumdar

Maldaha Uttar – Khagen Murmu

Maldaha Dakshin – Sreerupa Mitra Choudhury

Krshnanagar – Kalyan Chowbey

Barrackpur – Arjun singh

Dum Dum – Samik Bhattacharya

Barasat – Mrinal Kanthi Debnath

Jaynagar (SC) – Ashok Kandari

Marthurapur (SC) – Shyamaprasad Halder

Jadavpur – Prfessor Anupam Hazra

Kolkata Dakshin – Chandra Kumar Bose

Kolkata Uttar – Rahul Sinha

Serampore – Debajit Sarkar

Hooghly – Locket Chaterjee

Arambagh(SC) – Tapan roy

Tamluk – Siddharth Naskar

Ghatal – Bharati Ghosh

Jhargram (ST) – Dr Kunar Hembram

Medinipur – Dilip Ghosh

Bishnupur (SC) – Soumitra Kha

Bardhaman Purba (SC) – Paresh Chandra Das

Asansol – Babul Supriyo

Birbhum – Dudh Kumar Mondal