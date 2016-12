Dangal returns at the beginning of the calendar year 2017. Not the reel one, but the real. The Pro Wrestling League season 2 is here, pitting some of the best Indian and international wrestlers on the mat.

A total of six city-based teams will be battling it out in the competition, which will take place over five different venues. And yes, the superstars Geeta Phogat, Sakshi Malik, Babita Phogat, Bajrang Punia and Vladimer Khinchegashvili will be in action.

A total of 15 matches will take place in the league phase, with the top four franchisees pitting it out in the knockout stages thereafter.

Teams

Delhi Sultans, Jaipur Ninjas, Mumbai Maharathi, UP Dangal, NCR Punjab Royals and Haryana Hammers.

Total prize money

Rs 15 Crore.

Weight categories

Men's: 57 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 97 kg.

Women's: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 69-75 kg.

Pro Wrestling League season 2 fixtures

Date Team A Team B Time Venue January 2 Haryana v Mumbai 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 3 Punjab v Jaipur 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 4 UP v Haryana 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 5 Punjab v Mumbai 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 6 Delhi v Jaipur 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 7 Mumbai v UP 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 8 Punjab v Delhi 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 9 Jaipur v Mumbai 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 10 UP v Punjab 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 11 Haryana v Delhi 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 12 Jaipur v UP 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 13 Mumbai v Delhi 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 14 Haryana v Jaipur 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 15 Delhi v UP 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 16 Haryana v Punjab 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 17 SF 1 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 18 SF 2 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi January 19 Final 7 pm IST KD Jadhav Indoor Stadium. New Delhi

TV guide

India - Sony ESPN