Tennis legends Roger Federer and Rafael Nadal will take the field for their second round matches of the Wimbledon 2019 on July 4. 20-time Grand Slam champion Federer will fight it out against youngster Jay Clarke whereas Rafael Nadal will face Nick Kyrgios at the Centre Court.

Preview

Eigh-time Wimbledon champion Roger Federer overcame asa major scare in his first round fixture against South African unseeded player Lloyd Harris as he dropped the first set against the youngster and lost it 6-3. But from the second se,t he looked to be back in form and cruised to a convincing victory. Moreover, Harris's calf injury helped the Swiss giant in his strive for a record ninth Wimbledon win. On July 4, he will face British player Jay Clark and defintely has an upperhand over the youngster. Clark will try to upset the ageing legend and make the home fans proud.

On the other hand, Rafael Nadal who thrashed Japanese youngster Yuichi Sugita on July 2 in his first round fixture is riding high on confidence after his Roland Garros victory. The Spaniard will face Nick Kyrgios in the second round match which will be a highly contested encounter as Kyrgios has defeated both Federer and Nadal in the past. The Spaniard will not take him lightly even though he is the favourite to win the match. The Spanish giant is aiming to close the gap with Federer on the number of Grand Slams by winning this tournament.

Schedule, Global TV listings, live streaming and where to watch in India

Roger Federer-Jay Clarke match will start from 6.45 pm IST AND Rafael Nadal-Nick Kyrgios clash will start from 8.45 pm.

The matches will be in India on Star Sports and Star Sports HD. Internet users can watch live streaming on Hotstar. The official global TV listings are below:

BROADCASTER TERRITORY
1TV (C-M-C Agency) NORTH MACEDONIA
ARQ (NOVA/CET 21/TV MARKIZA) CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
BBC ENGLAND, SCOTLAND, WALES, NORTHERN IRELAND
beIN SPORTS EX: FRANCE, MONACO & FRENCH OVERSEAS TERRITORIES, NON EX: ANDORRA, MAURITIUS, MADAGASCAR, FRENCH SPEAKING SWITZERLAND
beIN SPORTS ex: BAHRAIN, IRAN, IRAQ, LEBANON, OMAN, PALESTINE, QATAR, SAUDI ARABIA, SYRIA, UAE, YEMEN, ALGERIA, EGYPT, LIBYA, MOROCCO, TUNISIA
NON-EX: CHAD, DJIBOUTI, MAURITANIA, SOMALIA, SOUTH SUDAN, SUDAN
BELARUS 5 BELARUS
CANAL PLUS AFRIQUE BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, GABON, GUINEA BISSAU, GUINEA CONAKRY, IVORY COAST, MALI, NIGER, RWANDA, SENEGAL, SEYCHELLES, TOGO, CHAD, DJIBOUTI, MADAGASCAR, MAURITANIA, MAURITIUS, ETHIOPIA
CCTV5 CHINA
CTV/TSN CANADA
CYTA CYPRUS
EIRCOM IRELAND
ESPN UNITED STATES
ESPN LATAM & ESPN LOCAL CHANNELS SOUTH AMERICA - ARGENTINA, ANTARCTICA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERU, VENEZUELA, URUGUAY,CARIBBEAN - MEXICO, BELIZE, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, BAHAMAS, BERMUDA, TURKS AND CAICOS, TRINIDAD AND TOBAGO, ST. VINCENT, ST BARTHELEMY, ST LUCIA. ST KITTS AND NEVIS, MONTSERRAT, MARTINIQUE, JAMAICA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC, GUADELOUPE, GRENADA, DOMINICA, CAYMAN ISLANDS, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BARBADOS, BONAIRE, CURACAO, FRENCH GUIANA, GUYANA, ST MAARTEN, SURINAME, ARUBA, ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, ASCENSION ISLAND, FALKLAND ISLANDS
EUROSPORT BELGIUM, NETHERLANDS, BALTICS, ALBANIA, BOSNIA-HERZEGOVINA, CROATIA, KOSOVO, MACEDONIA, MONTENEGRO, SLOVENIA, SERBIA, BULGARIA, ROMANIA, HUNGARY, FINLAND, NORWAY, SWEDEN, MOLDOVA, ARMENIA, RUSSIA, UKRAINE, LATVIA, LITHUANIA, ESTONIA, ICELAND, TURKEY, AZERBAIJAN, GEORGIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, TURKMENISTAN AND UZBEKISTAN.
FOX ASIA PAN-ASIA - BRUNEI, CAMBODIA, CHINA, EAST TIMOR, HONG KONG, GUAM, INDONESIA, LAOS, MACAU, MALAYSIA, MICRONESIA, MONGOLIA, MYANMAR, PAPAU NEW GUINEA, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, NORTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM
FOX SPORTS AUSTRALIA
GLOBOSAT BRAZIL
GO MULTIPLUS MALTA
HRT CROATIA
JTBC KOREA
KANAL 12 ESTONIA
MOVISTAR + / TELEFONICA ex. SPAIN non ex. ANDORRA
NOS NETHERLANDS
NHK JAPAN
NOVA/FORTHNET GREECE
POLSAT POLAND
RTCG (FTA) MONTENEGRO
RTRS (FTA) BOSNIA & HERZEGOVINA
RTS SERBIA
RTSH ALBANIA
SEVEN AUSTRALIA
SKY DEUTSCHLAND ex GERMANY & AUSTRIA non ex LIECHENSTEIN, LUXEMBOURG, SOUTH TYROL
SKY ITALIA ex ITALY, VATICAN CITY, SAN MARINO, non.ex SWITZELRAND
SPORT TV PORTUGAL
SPORT 5 ISRAEL
SPORTKLUB FORMER YUGO
SPORT 24 INFLIGHT
SRG SWITZERLAND
STAR INDIA INDIA, BANGLADESH, BHUTAN, NEPAL, PAKISTAN, SRI LANKA, MALDIVES
SUPERSPORT SOUTH AFRICA, ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ETHIOPIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IVORY COAST, KENYA, LESOTHO, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITIUS, MAYOTTE, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, REUNION, RWANDA, SAO TOME& PRONCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SEYCHELLES, SOCOTRA, ST HELENA & ASCENSION, SWAZILAND, TANZANIA, TOGO, UGANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE, ZANZIBAR,
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