Rafael Nadal
Nadal won his fourth round match on centre court.Twitter/Wimbledon

Two-time Wimbledon champion Rafael Nadal will take on Sam Querrey in a quarter-final fixture of the Wimbledon at the All England Club on July 10. The Spanish giant defeated Joao Sousa in straight sets whereas American giant Querrey won the third-round match against fellow countryman Tennys Sandgren.

Preview

King of Clay, Rafael Nadal, after winning a hard-fought match against Nick Kyrgois, cruised through  third-round beating Frenchman Jo Wilfred Tsonga in straight sets, setting up a date with Joao Sousa in the fourth round of the tournament.  He did not give Sousa any chances as the 33-year-old won the match 6-2, 6-2, 6-2. But the Spaniard will expect a tough game against the American as he has beaten big names like Novak Djokovic and Andy Murray before and is in good form in the tournament. As the tournament progressed Nadal's game has also got better and he will face Djokovic in the semi-finals if the Serb also wins the match.

Rafael Nadal
Rafael Nadal was king of clay once again.

On the other hand, Sam Querrey has been in good form in the tournament already adding 100 aces to his name. He had a very tight match against his fellow-countryman Tennys Sandgren which he won 6-4, 6-7, 7-6, 7-6. It will be an interesting contest to see as Querrey will give a tough time to the Spanish player. The Spaniard is definitely the favourite to win the match but a major upset can be on the cards.

Schedule, global TV listings, live streaming and where to watch in India

Rafael Nadal-Sam Querrey match will start at 4 PM local time and 7.30 PM IST at the Court number one.

The matches will be telecasted in India on Star Sports and Star Sports HD. Internet users can watch live streaming on Hotstar. The official global TV listings are below:

BROADCASTER TERRITORY
1TV (C-M-C Agency) NORTH MACEDONIA
ARQ (NOVA/CET 21/TV MARKIZA) CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
BBC ENGLAND, SCOTLAND, WALES, NORTHERN IRELAND
beIN SPORTS EX: FRANCE, MONACO & FRENCH OVERSEAS TERRITORIES, NON EX: ANDORRA, MAURITIUS, MADAGASCAR, FRENCH SPEAKING SWITZERLAND
beIN SPORTS ex: BAHRAIN, IRAN, IRAQ, LEBANON, OMAN, PALESTINE, QATAR, SAUDI ARABIA, SYRIA, UAE, YEMEN, ALGERIA, EGYPT, LIBYA, MOROCCO, TUNISIA
NON-EX: CHAD, DJIBOUTI, MAURITANIA, SOMALIA, SOUTH SUDAN, SUDAN
BELARUS 5 BELARUS
CANAL PLUS AFRIQUE BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, GABON, GUINEA BISSAU, GUINEA CONAKRY, IVORY COAST, MALI, NIGER, RWANDA, SENEGAL, SEYCHELLES, TOGO, CHAD, DJIBOUTI, MADAGASCAR, MAURITANIA, MAURITIUS, ETHIOPIA
CCTV5 CHINA
CTV/TSN CANADA
CYTA CYPRUS
EIRCOM IRELAND
ESPN UNITED STATES
ESPN LATAM & ESPN LOCAL CHANNELS SOUTH AMERICA - ARGENTINA, ANTARCTICA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERU, VENEZUELA, URUGUAY,CARIBBEAN - MEXICO, BELIZE, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, BAHAMAS, BERMUDA, TURKS AND CAICOS, TRINIDAD AND TOBAGO, ST. VINCENT, ST BARTHELEMY, ST LUCIA. ST KITTS AND NEVIS, MONTSERRAT, MARTINIQUE, JAMAICA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC, GUADELOUPE, GRENADA, DOMINICA, CAYMAN ISLANDS, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BARBADOS, BONAIRE, CURACAO, FRENCH GUIANA, GUYANA, ST MAARTEN, SURINAME, ARUBA, ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, ASCENSION ISLAND, FALKLAND ISLANDS
EUROSPORT BELGIUM, NETHERLANDS, BALTICS, ALBANIA, BOSNIA-HERZEGOVINA, CROATIA, KOSOVO, MACEDONIA, MONTENEGRO, SLOVENIA, SERBIA, BULGARIA, ROMANIA, HUNGARY, FINLAND, NORWAY, SWEDEN, MOLDOVA, ARMENIA, RUSSIA, UKRAINE, LATVIA, LITHUANIA, ESTONIA, ICELAND, TURKEY, AZERBAIJAN, GEORGIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, TURKMENISTAN AND UZBEKISTAN.
FOX ASIA PAN-ASIA - BRUNEI, CAMBODIA, CHINA, EAST TIMOR, HONG KONG, GUAM, INDONESIA, LAOS, MACAU, MALAYSIA, MICRONESIA, MONGOLIA, MYANMAR, PAPAU NEW GUINEA, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, NORTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM
FOX SPORTS AUSTRALIA
GLOBOSAT BRAZIL
GO MULTIPLUS MALTA
HRT CROATIA
JTBC KOREA
KANAL 12 ESTONIA
MOVISTAR + / TELEFONICA ex. SPAIN non ex. ANDORRA
NOS NETHERLANDS
NHK JAPAN
NOVA/FORTHNET GREECE
POLSAT POLAND
RTCG (FTA) MONTENEGRO
RTRS (FTA) BOSNIA & HERZEGOVINA
RTS SERBIA
RTSH ALBANIA
SEVEN AUSTRALIA
SKY DEUTSCHLAND ex GERMANY & AUSTRIA non ex LIECHENSTEIN, LUXEMBOURG, SOUTH TYROL
SKY ITALIA ex ITALY, VATICAN CITY, SAN MARINO, non.ex SWITZELRAND
SPORT TV PORTUGAL
SPORT 5 ISRAEL
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SPORT 24 INFLIGHT
SRG SWITZERLAND
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SUPERSPORT SOUTH AFRICA, ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ETHIOPIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IVORY COAST, KENYA, LESOTHO, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITIUS, MAYOTTE, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, REUNION, RWANDA, SAO TOME& PRONCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SEYCHELLES, SOCOTRA, ST HELENA & ASCENSION, SWAZILAND, TANZANIA, TOGO, UGANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE, ZANZIBAR,
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