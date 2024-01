In tribute to the unwavering valor and unyielding commitment exhibited by individuals in the line of duty, the prestigious Medal for Gallantry (GM) has been bestowed upon a distinguished cadre of heroes. The distinguished list of awardees, recognized for their acts of exceptional courage and selflessness, stands as a testament to the indomitable spirit that defines our nation's guardians.

On the occasion of Republic Day 2024, the bravery and sacrifice of these remarkable individuals from diverse states echo the ethos of service and dedication to upholding the principles of justice and security.

Let's take a look at the awardees of Medal of Gallantry:

BIHAR

Jyoti Kumar Singh ASI GM Late Wishwa Uranw Hav. GM (Posthu) Shambhu Mahato CT GM Dharmendra Kumar Jha Addl. SP GM Dharmendra Paswan SI GM Bir Bahadur Roka Junior Commando GM

CHHATTISGARH

Hemant Patel SI GM Malik Ram Insp. GM Sukku Ram Nag ASI GM Santosh Chandan HC GM Saket Kumar Banjare SI GM Bhuwan Singh Bora Pl Comdr GM Sanjay Pal SI GM DharamSingh Tulavi SI GM Virendra Kanwar SI GM Patiram Podiyami SI GM Dilip Kumar Wasnik Pl Comdr GM Late Ramesh Jurri HC GM (Posthu) Late Ramesh Korsa CT GM (Posthu) Late Subhash Nayak CT GM (Posthu) Late Ramdas Korram CT GM (Posthu) Late Jagatram Kanwar CT GM (Posthu) Late Sukh Singh CT GM (Posthu) Late Ramashankar Singh CT GM (Posthu) Late Shankar Nag CT GM (Posthu) Late Kishore Andrik Asst. CT GM (Posthu) Late Sankuram Sodhi Asst. CT GM (Posthu) Late Bosaram Kartami Asst. CT GM (Posthu) Dharam Singh Tulavi SI 1BAR TO GM Shiv Kumar Ramteke HC GM Chhanu Ram Poyam CT GM Gautam Korsa CT GM

NCT OF DELHI

Vikram SI GM Late Shambhu Dayal Meena ASI GM (Posthu) Manmeet Malik Insp. GM Rajeev Kumar ASI GM Vinay Pal Insp. GM Mohd. Akmal Khan SI GM Sikander Khan HC GM Rahul Vikram ACP GM Vikram Insp. GM HARYANA Pardeep Kumar Insp. GM

JAMMU & KASHMIR

Mohd Rafee Rather Dy SP GM Dr. Shammi Kumar Dy SP GM Zakir Hussain SgCT GM Ishfaq Ahmad Insp. GM Muzaffer Ahmad Bhat HC GM Sajad Ahmad Malik Dy SP GM Sukh Dev SI GM Manzoor Hussain Peer HC GM Javaid Ahmad Chopan HC GM Azad Ahmad Bhat SgCT GM Farooq Ahmad Bhat Follower GM Qazi Shamas-Ul-Muzaffar Amin Dy SP GM Mohinder Singh ASI GM Naseer Ahmad SgCT GM Mohd Altaf Baghat SgCT GM Ms. Tanushree, IPS SP GM Muzaffar Ahmad HC GM Mohmad Hussain Sofi CT GM Mukesh Kumar CT GM RohitKumar Dy SP GM Mohd Ashrif Dy SP GM Amit Raina ASI GM Nazir Ahmad HC GM Sudhanshu Verma, IPS SP GM Mudasir Bashir Sheergojreey HC GM Mohan Lal Dy SP GM Tariq Ahmad Laloo ASI GM Javid Ahmad Lone SI GM Elyas Ahmad Khatana SgCT GM Yogesh Singh SgCT GM Mohmad Saleem Dar CT GM Aqib Bashir Dar CT GM Irfan Majeed Naik CT GM Faizan Ali Dy SP GM Aftab Ahmad SgCT GM Mudasir Ahmad Malik CT GM Sajad Ahmad Bhat CT GM Rakesh Kumar Singh PSI GM Irfan Ahmad Bhat CT GM Aftab Ahmad SgCT 1st BAR TO GM Dilawar Hassan Magray SgCT GM Shabir Ahmad SgCT GM Mansoor Ahmad Sheikh CT GM Yasir Rashid Bhat Insp. GM Mushtaq Ahmad Wani CT GM Abdul Rahman Khan Insp. GM Farooq Ahmad Awan HC GM MumtazAli Dy SP GM Farooq Ahmad Awan HC 1BAR TO GM MohdAyaz HC GM Aij az Ahmad Sheikh CT GM Sumit Kumar Sharma Dy SP GM Amit Raina ASI 1BAR TO GM Farooq Ahmad Awan HC 2' BAR TO GM Aijaz Ahmad Khan HC GM Waseem Sulaman Yatoo SgCT GM Omer Hussain Wada HC GM Ghulam Nabi Bhat CT GM Mohmad Maqsood Lone HC GM Azad Ahmad Bhat SgCT 1BAR TO GM Zafar Mahdi Dy SP GM Mohd Ashraf Sheikh SgCT GM Mohd Yousif SSP GM Panneet Singh ASI GM Ishtaq Ahmed Bhat CT GM Nissar Ahmad Darzi Dy SP GM Azim Iqbal Insp. GM Danish Allahi Rather SgCT GM Afaq Ali Dewani HC GM Rajan Kumar HC GM Sajad Ahmad Talee CT GM Mohd Shafi CT GM

JHARKHAND

Om Prakash Tiwary SDPO GM Digvijay Singh Insp. GM Roushan Kumar Singh SI GM Anup Lakra CT GM Rajiv Kumar Insp. GM Krishna Oraon CT GM Vinay Tete CT GM Bikrant Kumar SI GM Fabianus Tirkey Hav GM Narayan Manjhi Hav GM Amit Kumar Hav GM Anil Oraon CT GM Baburam Baski CT GM Anurag Raj ASP GM Rishav Kumar Jha, IPS SDPO GM Deepak Kumar SDPO GM Sadanand Singh SI GM Yacub Surin CT GM AshokKumar CT GM Brijendra Kumar Mishra Addl. SP GM Ranjeet Kumar CT GM MD. Asgar Ali CT GM Sekh Sikander CT GM

MADHYA PRADESH

Anshuman Singh Chauhan Insp. GM Atul Kumar Shukla HC GM Manoj Kumar Kapse HC GM

MAHARASHTRA

Sanket Satish Gosavi SDPO GM Kamlesh Nikhel Naitam NPC GM Shankar Pocham Bachalwar NPC GM Munshi MasaMadavi NPC GM Suraj Devidas Chudhari PC GM Somay Vinayak Munde, IPS Addl. SP GM Mohan Lachhu Usendi HC GM Devendra Purushottam Atram NPC GM Sanjay Watte Wachami NPC GM Vinod Motiram Madavi NPC GM Gurudeo Maharuram Dhurve NPC GM Durgesh DevidasMeshram NPC GM Hiraji PitambarNeware PC GM Jyotiram Bapu Weladi PC GM Madhav Korke Madavi NPC GM Jivan Budhaji Narote NPC GM Vijay Baburao Waddetwar PC GM Kailas Shravan Gedam PC GM

ODISHA

Arun Kumar Bhue SI GM Motiram Sahoo Hav GM Prakash Majhi Commando GM Niranjan Sahu Commando GM Jadumani Bhue Commando GM Umesh Seth Commando GM Bubun Kumbhar Commando GM Sanjaya Kumar Guru Commando GM Biswajit Das Commando GM Laxman Nayak Constable GM Satya Odi Constable GM Kana Beti Constable GM Ramakanta Sahu SI GM Satyabadi Bhui CT GM Suraj Kumar Sahu CT GM

PUNJAB

Dalbir Singh Insp. GM Malkeet Singh ASI (LR) GM Late Mandeep Singh Sr. CT GM (Posthu) Bikramjit Singh Brar DSP GM Jagjit Singh ASI GM Baljinder Singh ASI GM Rahul Sharma ASI(LR) GM Surinderpal Singh HC GM

TELANGANA

Vadicharla Srinivas JC/PC GM Naliveni Harish JC/PC GM Gaddipogula Anjaiah AAC/RSI GM Boorka Sunil Kumar JC/PC GM MD. Ayyub JC/PC GM P. Sathish JC/PC GM

UTTAR PRADESH

Prashant Kumar, IPS ADG GM Ms. Manzil Saini, IPS SSP GM

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

Vinay Kumar AC GM AlyasAhmed CT GM Vikash Yadav SI GM Imtitoshi Jamir AC GM Tulsi Das AC GM Purandra Singh HC GM Rana Paul CT GM Chappa Appalaswamy CT GM Govind Kumar Prajapati CT GM Pradeep Singh Rathi AC GM Wanjari Sujit Bhashkarrao AC GM Mohd. Hanief HC GM Mudassir Yosuf Bhat CT GM Sukhlal Singh CT GM Malothu Ramesh CT GM Kanhaiya Lal CT GM Govind Kumar Prajapati CT 1BAR TO GM Ram Gopal AC GM Chandra Shekhar CT GM Ajay Singh Parmar 2-1C GM Jyoti Das CT GM Apurba Gogoi CT GM Reyaz Ahmad Kateria CT GM Godraj Saini t CT GM Sailendra Kumar Chauhan CT GM Chandan Kumar AC GM Ajay Kumar HC GM Anil Kumar Chark CT GM Heikham Priyonanda Singh CT GM Akhand Pratap Singh AC GM Bhajan Lal AC GM Subhash Yadav Insp. GM Ranjit Kisan CT GM Ranu Pratap Sahoo CT GM PadagalaMariraju CT GM Satendra Singh AC GM Sandip Mahata CT GM Gopinath Bar CT GM Tej a Ram Choudhary AC GM Kushal Kumar Das HC GM Utpal Hajong CT GM Brij Lal ASI GM Rajesh Kumar ASI GM Rahul Melkani CT GM Narender Yadav 2-IC GM Amit Kumar AC GM Aditya Kumar SI GM Saroj Kumar CT GM Kishun Pal Singh Jadon CT GM Late Dharm Dev Kumar CT GM (Posthu) Late Sakhamuri Muralikrishna CT GM (Posthu) Late Routhu Jagadish CT GM (Posthu) Late SamaiyaMadvi CT GM (Posthu) Jangle Sunil Narayan CT GM Harshavardhan Comdt. GM Ravinder Kumar 2-IC GM Ram Kunwar Jat AC GM Imtiaz Ahmed CT GM Harveer Singh CT GM Abhay Kumar Singh AC GM Devendra Kumar Singh HC GM Dalve Pravin Bandurao CT GM Mali Arnn Shrawan CT GM Jitendra Kumar HC GM Sukanta Pal HC GM

SASHASTRA SEEMA BAL