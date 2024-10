The results of the J&K Assembly elections were announced on Tuesday, with the National Conference-led alliance winning 49 seats (NC won 42, INC - 6 and CPIM - 1) in the 90-member house.

The BJP came second with 29 seats, the PDP won three, and the AAP and Peoples Conference won one each. Seven independents were also elected. Following is the complete list of winners.

Constituency Winner Runner-up Margin

Akhnoor (SC) Mohan Lal (BJP) Ashok Kumar (Congress) 24,679

Anantnag Peezada Mohammad Syed (Congress) Mehboob Beg (PDP) 1,686

Anantnag West Abdul Majeed Bhat (NC) Abdul Gaffar Sofi (PDP) 10,435

Bahu Vikram Randhawa (BJP) Taranjit Singh Tony (Congress) 11,251

Bandipora Nizam Uddin Bhat (Congress) Usman Abdul Majid (Ind) 811

Bani Rameshwar Sing (Ind) Jewan Lal 2,048

Banihal Sajad Shaheen Imtiaz Ahmed Shan (PDP) 6,110

Baramulla Javid Hassan Baig (NC) Shoaib Nabi Lone 11,773

Basohli Darshan Kumar Ch Lal Singh 16,034

Beerwah Shafi Ahmad Wani (NC) Nazir Ahmad Khan (Ind) 4,161

Bhadarwah Daleep Singh (BJP) Sheikh Mehboob Iqbal (NC) 10,130

Billawar Satish Kumar Sharma (BJP) Manohar Lal Sharma (Congress) 21,368

Bishnah (SC) Rajeev Kumar (BJP) Neeraj Kundan (Congress) 15,627

Budgam Omar Abdullah (NC) Aga Syed Muntazir Mehdi (PDP) 18,485

Budhal (ST) Javaid Iqbal (NC) Chowdhary Zulfakr Ali (BJP) 18,908

Central Shalteng Tariq Hameed Karra (Congress) Muhammad Irfan Shah (Ind) 14,395

Chadoora Ali Mohammad Dar (NC) Mohmad Yassen Bhat (PDP) 17,218

Channapora Mushtaq Guroo (NC) Syed Mohammad Altaf Bukhari (J&KAP) 5,688

Chenani Balwant Singh Mankotia (BJP) Harsh Dev Singh (J&KNPP) 15,611

Chhamb Satish Sharma (Ind) Rajeev Sharma (BJP) 6,929

Chrar-i-Sharief Abdul Rahim Rather (NC) Ghulam Nabi Lone (PDP) 11,496

D.H. Pora Sakeena Masood (NC) Gulzar Ahmed Dar (PDP) 17,449

Devsar Peerzada Feroze Ahamad (NC) Mohammad Sartaj Madni (PDP) 840

Doda Mehraj Malik (AAP) Gajay Singh Rana (BJP) 4,538

Doda West Shakti Raj Parihar (BJP) Pardeep Kumar (Congress) 3,453

Dooru Ghulam Ahmad Mir (Congress) Mohammad Ashraf Malik (PDP) 29,728

Eidgah Mubarik Gul (NC) Ghulam Nabi Bhat (Ind) 1,680

Ganderbal Omar Abdullah (NC) Bashir Ahmad Mir (PDP) 10,574

Gulabgarh (ST) Khurshied Ahmed (NC) Aijaz Ahmad Khan (Ind) 6,527

Gulmarg Pirzada Farooq Ahmed Shah (NC) Ghulam Hasan Mir (J&KAP) 4,191

Gurez (ST) Nazir Ahmad Khan (NC) Faqeer Mohammad Khan (BJP) 1,132

Habbakadal Shamim Firdous (NC) Ashok Kumar Bhat (BJP) 9,538

Handwara Sajad Gani Lone (J&KPC) Chowdry Mohammad Ramzan (NC) 662

Hazratbal Salman Sagar (NC) Asiea Naqash (PDP) 10,295

Hirangar Vijay Kumar (BJP) Rakesh Kumar (Congress) 8,610

Inderwal Payare Lal Sharma (Ind) Ghulam Mohd Saroori (Ind) 643

Jammu East Yudhvir Sethi (BJP) Yogesh Sawhney (Congress) 18,114

Jammu North Sham Lal Sharma (BJP) Ajay Kumar Sadhotra (NC) 27,363

Jammu West Arvind Gupta (BJP) Manmohan Singh (Congress) 22,127

Jasrota Rajiv Jasrotia (BJP) Brijeshwar Singh (Ind) 12,420

Kalakote-Sunderbani Randhir Singh (BJP) Yashu Vardhan Singh (NC) 14409

Kangan (ST) Mian Mehar Ali (NC) Syed Jamat Ali Shah (PDP) 3819

Karnah Javaid Ahmad Mirchal (NC) Aseer Ahmad Awan (PDP) 6262

Kathua (SC) Bharat Bhushan (BJP) Sandeep Majotra (BSP) 12117

Khansahib Saif Ud Din Bhat (NC) Hakeem Mohammad Yaseen Shah (J&KPDF-S)11614

Khanyar Ali Mohammad Sagar (NC) Sheikh Imran(Ind) 9912

Kishtwar Shagun Parihar (BJP) Sajjad Ahmed Kichloo (NC) 521

Kokernag (ST) Zafar Ali Khatana (NC) Haroon Rashid Khatana (PDP) 6162

Kulgam Mohamad Yousuf Tarigami (CPI-M) Sayar Ahmad Reshi (Ind) 7838

Kupwara Mir Mohammad Fayaz (PDP) Nasir Aslam Wani (NC) 9797

Lal Chowk Sheikh Ahsan Ahmed (NC) Mohammad Ashraf Mir (J&KAP) 11343

Langate Khursheed Ahmad Shiekh (Ind) Irfan Sultan Pandithpuri (J&KPC) 1602

Lolab Qaysar Jamshaid Lone (NC) Dawood Bashir Bhat (Ind) 7871

Marh (SC) Surinder Kumar (BJP) Mula Ram (Congress) 23086

Mendhar (ST) Javed Ahmed Rana (NC) Murtaza Ahmed Khan (BJP) 14906

Nagrota Devender Singh Rana (BJP) Joginder Singh (NC) 30472

Nowshera Surinder Kumar Choudhary (NC) Ravinder Raina (BJP) 7819

Padder-Nagseni Sunil Kumar Sharma (BJP) Pooja Thakur (NC) 1546

Pahalgam Altaf Ahmad Wani (NC) Rafi Ahmed Mir (J&KAP) 13756

Pampore Hasnain Masoodi (NC) Zahoor Ahmad Mir (PDP) 2763

Pattan Javaid Riyaz (NC) Imran Raza Ansari (J&KPC) 603

Poonch Haveli Ajaz Ahmed Jan (NC) Choudhary Abdul Ghani (BJP) 20879

Pulwama Waheed Ur Rehman Para (PDP) Mohammad Khalil Band (NC) 8148

R. S. Pura-Jammu South Narinder Singh Raina (BJP) Raman Bhalla (Congress) 1966

Rafiabad Javid Ahmad Dar (NC) Yawar Ahmad Mir (J&KAP) 9202

Rajouri (ST) Iftkar Ahmed (Congress) Vibod Kumar (BJP) 1404

Rajpora Ghulam Mohi Uddin Mir (NC) Syed Bashir Ahmad (PDP) 14313

Ramban Arjun Singh Raju (NC) Suraj Singh Parihar (Ind) 9013

Ramgarh (SC) Devinder Kumar Manyal (BJP) Yash Paul Kundal (Congress) 14202

Ramnagar (SC) Sunil Bhardwaj (BJP) Ashri Devi (Panthers Party) 9306

Reasi Kuldeep Raj Dubey (BJP) Mumtaz Ahmed (Congress) 18815

Samba Surjeet Singh Slathia (BJP) Ravinder Singh (Ind) 30309

Shangus-Anantnag East Reyaz Ahmad Khan (NC) Abdul Rehman Bhat (PDP) 14532

Shopian Shabir Ahmad Kullay (Ind) Sheikh Mohammad Rafi (NC) 1207

Shri Mata Vaishno Devi Baldev Raj Sharma (BJP) Jugal Kishore (Ind) 1995

Sonawari Hilal Akbar Lone (NC) Yasir Reshi (Ind) 13744

Sopore Irshad Rasool Kar (NC) Mursaleen Aajir (Ind) 20356

Srigufwara-Bijbehara Bashir Ahmad Shah Veeri (NC) Iltija Mehbooba Mufti (PDP) 9770

Suchetgarh (SC) Gharu Ram (BJP) Bhusan Lal (Congress) 11141

Surankote (ST) Choudhary Mohammed Akram (Ind) Mohd Shahnawaz (Congress) 8851

Thannamandi (ST) Muzaffar Iqbal Khan (Ind) Mohd Iqbal Malik (BJP) 6179

Tral Rafiq Ahmad Naik (PDP) Surinder Singh (Congress) 460

Trehgam Saifullah Mir (NC) Bashir Ahmad Dar (J&KPC) 3626

Udhampur East Ranbir Singh Pathania (BJP) Pawan Khajuria (Ind) 2349

Udhampur West Pawan Kumar Gupta (BJP) Sumeet Magotra (Congress) 20752

Uri Sajjad Shafi (NC) Taj Mohi Ud Din (Ind) 14469

Vijaypur Chander Parkash (BJP) Rajesh Kumar Pargotra (NC) 19040

Wagoora-Kreeri Irfan Hafiz Lone (Congress) Syed Basharat Ahmed Bukhari (PDP) 7751

Zadibal Tanvir Sadiq (NC) Abid Hussain Ansari (J&KPC) 16173

Zainapora Showkat Hussain Ganie (NC) Aijaz Ahmad Mir (Ind) 1323

(With inputs from IANS)