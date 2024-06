Eid al-Adha, also known as Bakrid, will be celebrated across India and other South Asian countries on Monday, June 17. The celebrations begin with congregational prayers after sunrise. To accommodate the large turnout of Muslims for the special Eid prayers, all mosques and Eidgahs will be open at various times.

In Bengaluru, Eid prayers will be offered at numerous mosques and Eidgahs. If you're unsure of the timings, here's a list of locations and their prayer schedules, starting from 6:10 AM and extending to 10:30 AM.

Note: For your convenience, use CTRL+F to find the specific mosque or Eidgah and check their prayer timing.

Eid-al-Adha prayer timings for Bengaluru

Masjid-E-Ayesha, Near Bangalore Medical, Thimmiah Road, Bengaluru 6:10 MasjidEAyesha,RoseGarden,Neelasandra,Bengaluru 6:10 HajiSirIsmailSaitMasjid,FraserTown,Bengaluru(1stJama'at) 6:15 DarulUloomShahValiullah,TanneryRoad,Bengaluru 6:15 MasjidEAmmar,Sagayapuram,PillannaGarden,TanneryRoad,Bengaluru 6:15 ModiMasjid,DJHalli,Bengaluru 6:15 MasjidETaha,DJHalli,Bengaluru 6:15 MasjidENoorurRehman,KGHalli,Bengaluru 6:15 MasjidEMuzammil,UmarNagar,Govindpur,Bengaluru 6:15 MarkaziMasjidAhleHadeesCharminar,Shivajinagar,Bengaluru 6:15 MohammedAliHall,Shivajinagar,Bengaluru 6:15 MasjidEAl-Azeez,NandiDurgaRoadExtension,Bengaluru 6:15 MasjidEHazratUmar,Gopalpuram,MagadiRoad,Bengaluru 6:15 MasjidERaheemia,AnePalya3rdCross,Neelasandra,Bengaluru 6:15 MasjidEAbdulSubhan,BTMLayout,Bengaluru 6:15 MasjidHazratBilal,MarkazAhleSunnat,BilalNagar,TanneryRoad,Bengaluru 6:20 St.CharlesFootBallGround,Lingarajpuram,Bengaluru 6:20 MasjidEFazalAhleHadees,CooksRoad,Shivajinagar,Bengaluru 6:20 MasjidDargahHazrathSyedHayatShah,NearCommondHospital,Halasur,B'lore 6:20 MasjidEMiraj,VivekNagar(1stJama'at) 6:20 MasjidESalfiya,GurupanPalya,Bengaluru 6:20 MasjidETouheed,ItkeFactory,Yelahanka,Bengaluru 6:20 MasjidEAhleHadeesChotiCharminar,Shivajinagar,Bengaluru 6:30 MadinaMasjid,NewBambooBazaar,Shivajinagar,Bengaluru 6:30 MasjidETaha,Mathikere,Bengaluru 6:30 MasjidEAmmar,KanakaNagar,RTNagar,Bengaluru 6:30 AslamPalace,Opp.FunWorld,MRPalya,JCNagar,Bengaluru 6:30 MasjidEKhadriya,NagammaLayout,KavelByrasandra,Bengaluru 6:30 MasjidEEbrahim,HBRLayout,Bengaluru 6:30 MasjidEWahidunaGulshanEBaghdad,Govindpura,Bengaluru 6:30 JamiaMuhammadiaMansooraGround,Thanisandra,Bengaluru 6:30 CrystalPalaceShadiMahal,HegdeNagarMainRoad,Bengaluru 6:30 SangeenJamaMasjid,TaraMandal,BengaluruCity 6:30 MasjidEEbrahim,CityMarket,Bengaluru 6:30 JamaMasjidBarline,MysoreRoad,Bengaluru 6:30 MasjidEHamza,HosahalliMainRoad,Padrayanapura,Bengaluru 6:30 MasjidERehmania,Padrayanapura,Bengaluru 6:30

MadinaMasjid,OldGuddaHalli,Bengaluru 6:30 MasjidEAzeem,LalbaghRoad1stCross,Bengaluru 6:30 MasjidEQuba,BTM2ndStage,Bengaluru 6:30 MasjidAbdullahBinZaid(RAZ),BommanaHalli,Bengaluru 6:30 MasjidEAbuBakar,ShikariPalya,ElectronicCity,Bengaluru 6:30 MakkahMasjid,BazaarStreet,Neelasandra,Bengaluru 6:30 MasjidESirajulHuda,Neelsandra 6:30 MasjidEKhatijatulKubra,RKGarden,Neelasandra,Bengaluru 6:30 Jamiat-ul-QureeshBeefMerchantsCharitableTrust,QureshMaidan,ShivajiNagar, 6:40 CirketGround,BasavalingappaNagar,NearRKHegdeNagar,Bengaluru 6:40 NandaGround,AustinTown,Bengaluru 6:40 MasjidEAnsaar,OldGuddaHalli,Bengaluru 6:40 CMAHall,NearRailwayGate,ArabicCollegeRoad,KGHalli,Bengaluru 6:45 PresidencySchoolGround,RTNagar,Bengaluru 6:45 MadinaMasjid,KanakaNagar,RTNagar,Bengaluru 6:45 MasjidEAyeshaRehmaniaAl-Qasim,DelhiPublicSchool,BengaluruNorth 6:45 JamaMasjid,CityMarket,Bengaluru 7:00 MasjidEJaaliMohalla,CityMarket,Bengaluru 7:00 ModiAbdulGafoorMasjid,TaskerTown,Shivajinagar,Bengaluru 7:00 MasjidEBeopariyan,OPHRoad,Shivajinagar,Bengaluru 7:00 BismillahShahMasjid,CockBurnRoad,Shivajinagar,Bengaluru 7:00 MakkahMasjid,Nehrupuram,Shivajinagar,Bengaluru 7:00 JayamahalPark,NandiDurgaRoad,Bengaluru 7:00 FootBallGround,PillannaGarden1stStage,Bengaluru 7:00 MasjidELababeen,Linagrajapuram,Bengaluru 7:00 MasjidETahir,RamaswamyPalya,Bengaluru 7:00 MasjidEQasimNanutavi,DarulUloomRasheediya,ShampurRoad,Bengaluru 7:00 SyedaMasjidAhleSunnatOAl-Jamaat,KhushalNagar,KGHalli,Bengaluru 7:00 MasjidETouheed,Opp,AmeerHall,KGHalli,Bengaluru 7:00 MasjidEKhair,VinobhaNagar,KGHalli,Bengalru 7:00 MasjidJamaTippuSultan,HegdeNagar,Bengaluru 7:00 EidgahMasjid,Jayanagar4thBlock,Bengaluru 7:00 MasjidAl-TouheedAhleHadees,UmarBagh,Banashankri,Bengaluru 7:00 JamaMasjidRehmania,Kambipur,Bengaluru 7:00 MarkaziJamaMasjidDarulUloomMohammadia,GangondanaHalli,Bengaluru 7:00 MasjidEGhousia,NexttoAfzalShadiMahal,OldGuddaHalli,Bengaluru 7:00 MasjidENoor,GopalPuram,MagadiRoad3rdCross,Bengaluru 7:00 MasjidEMina,BTM1stStage,Bengaluru 7:00 JamaMasjid,Madiwala,Bengaluru 7:00

MasjidEMuhajir,Bommanahalli,Bengaluru 7:00 BismillahNagarOpenGround,Bengaluru 7:00 MasjidESanabil,BannerghattaRoad,Bengaluru 7:00 MasjidEUsmanEGhani,Belwardhalli,BannerghattaRoad,Bengaluru 7:00 MasjidEAala,OppoaiteMico,Chinnayanpalya,WilsonGarden,Bengaluru 7:00 MasjidEAkbari,Neelsandra,Bengaluru 7:00 MasjidEGhouseEAzam,FatehaGalli,Neelasandra,Bengaluru(1stJama'at) 7:00 MasjidEEbrahim,GardenCity,KRPuram,Bengaluru 7:00 MasjidEAfzal,MadrasaAl-JamiatulArabiaAshrafulUloom,GKNagar,Kadugodi,Whitefield, 7:00 BehindShardaSchool,Whitefield,Bengaluru 7:00 MasjidEAyesha,TelecomLayout,KPAgrahara,Bengaluru 7:00 HajiSirIsmailSaitMasjid,FraserTown,Bengaluru(2ndJama'at) 7:15 CorporationSchoolGround,SangamCircle,Padrayanapura,Bengaluru 7:15 MasjidIbrahimAliShahSaheb,Kumharpet,Bengaluru 7:30 MasjidERoshan,BapujiNagar,MysoreRoadSetteliteBusStand,Bengaluru 7:30 MasjidESultanShahMarkaz,Shivajinagar,Bengaluru 7:30 MasjidHazrathBismillahShahQadri,CockBurnRoad,Shivajinagar,Bengaluru 7:30 MasjidELababeen,LabbyMasjidStreet,Shivajinagar,Bengaluru 7:30 MasjidEAl-Huda,GangaNagar,Bengaluru 7:30 MasjidEUmmulKhair,Banasawadi,Bengaluru 7:30 NewGenerationSchoolGround,KanakapuraRoad,Basavanagudi,Bengaluru 7:30 SunniMasjid,ArabLine,RichmondRoad,Bengaluru 7:30 MasjidEUmerFarooq,WilsonGarden1stCross,Bengaluru 7:30 MadinaMasjid,NewTavrekere,BTMLayout2ndStage,Bengaluru 7:30 MasjidERasoolUllahAhleSunnatOAl-Jamaath,NewGurupanpalya,Bengaluru 7:30 MasjidEAbuBakar,ShikariPalya,ElectronicCity,Bengaluru 7:45 DarulUloomSabeelurRashad,ArabicCollege,Bengaluru 8:00 MasjidEYusuf,HBRLayoutRingRoad,Bengaluru 8:00 NASShadiMahal,ShampurMainRoad,Bengaluru 8:00 MasjidEMumtazHussain,NearCrystalPalace,HegdeNagar,Bengaluru 8:00 BangaloreEastFootBallGround,FraserTown,Bengaluru 8:00 MasjidDargahHazratKambalposh,Shivajinagar,Bengaluru 8:00 MasjidEUmarFarooq,Shoolay,AshokNagar,Bengaluru 8:00 EidgahEUlsoor,(Halasuru),Bengaluru 8:00 MasjidEArfaat,Devsandra,KRPuram,Bengalru 8:00 ShahiMasjid,HALColony,Bengaluru 8:00 MasjidEGumbad,DargahHazrathHameedShahComplex,Cubbonpet,Bengaluru 8:00 Al-AmeenCollegeCampus,NearLalBaghMainGate,Bengaluru 8:00 JamaMasjidIslamabad,Basavanagudi,Bengaluru 8:00

MasjidENoor,NearDelhiPublicSchoolSouth,KonenKunteCross,KanakapuraRoad,Bengaluru 8:00 MasjidENoor,SMSLayout,JPNagar5thPhase,Bengaluru 8:00 IslamiaInstituteofTechnologyCollegeGround,BannerghattaRoad,NearRoyalMinakshiMall, 8:00 EidgahEMadiwala,Bengaluru 8:00 MasjidEMoin,BommasandraIndustrialArea,Bengaluru 8:00 EidgahEAhmedNagar,ChandraLayout,Bengaluru 8:00 MakkahMasjid,IndiraColony,RajajiNagar,Bengaluru 8:00 EidgahEAl-Muslim,HMTTownship,Bengaluru 8:00 MasjidESirQazi,Sultanpet,CityMarket,Bengaluru 8:30 EidgahESulaimani,Kambipur,Bengaluru 8:30 EidgahEMunawaraTrust,AalaHalli,JPNagar9thPhase,Bengaluru 8:30 MasjidEMohammadia,Kankanagar,Vijayanagar,Bengaluru 8:30 HMTGround,RTNagar,Bengaluru 8:30 JamaMasjid,HousingBoardColony,Yelahanka,Bengaluru 8:30 MasjidAl-HussainiaAlheSunnatulAl-Jama'at,DJHalli,Bengaluru 8:30 AmeerHall,ArabicCollegeRoad,KGHalli,Bengaluru 8:30 MasjidEFarooqiaAhleSunnatulAl-Jamaat,Saitpalya,Lingarajapuram,Bengaluru 8:30 MasjidEPensionMohalla,ShivajiRoad,Shivajinagar,Bengaluru 8:30 EidgahEShantiNagar,Bengaluru 8:30 MasjidEMiraj,VivekNagar(2ndJama'at) 8:30 MasjidEGhouseEAzam,FatehaGalli,Neelasandra,Bengaluru(2ndJama'at) 8:30 EidgahEJadeed,MysoreRoad,Bengaluru 9:00 MasjidEQureeshulAala,MuttonMarket,BengaluruCity 9:00 MasjidENaalbandwadi,PoliceRoadCross,CityMarket,Bengaluru 9:00 MasjidEAbulQasim,DoddaMavalli,LalBaghFortRoad,Bengaluru 9:00 CorporationGround,10thCross,WilsonGarden,Bengaluru 9:00 EidgahEBilal,BannerghattaMainRoad,Bengaluru 9:00 MasjidENoor,Madiwala,Bengaluru 9:00 MadrasaAshrafulBanaatGround,Talghatpura,KanakapuraMainRoad,Bengaluru 9:00 EidgahEAnjumanEIslamia,MinhajNagar,Banashankari,Bengaluru 9:00 EidgahEAkbari,Neelasandra,Bengaluru 9:00 EidgahEJadeed,TanneryRoad,Bengaluru 9:00 KhankhaEWarisia,DJHalli,Bengaluru 9:00 MasjidEAshrafia,ShampurMainRoad,Bengaluru 9:00 MasjidHazrathOwaisQarni,VinobhaNagar,KGHalli,Bengaluru 9:00 EidgahEMohammadia,HedgeNagar,Bengaluru 9:00 MasjidAl-Fatah,NearBanaswadiRailwayStation,Lingarajapuram,Bengaluru 9:00 MakkahMasjid,MaruthiSevaNagar,RamaSwamyPalya,Bengaluru 9:00 JamietMehdavia,MettadaHalli,Bengaluru 9:00

GovernmentKannadaSchoolGround,MetadaHalli,JCNagar,Bengaluru 9:00 EidgahEQadeem,MadinaMasjid,KRPuram,Bengaluru 9:00 EidgahEJadeed,Vijnapura,DoorvaniNagar,Bengaluru 9:00 EidgahEIslampur,HAL,Bengaluru 9:00 EidgahEChamrajpet,Bengaluru 9:30 MuslimMehdaviaCharitableTrust,Kalasipalyam,BengaluruCity 9:30 MuslimMehdaviaFarahMasjid,NayandanaHalli,Bengaluru 9:30 EidgahERehmania,Kambipur,Bengaluru 9:30 EidgahJayanagar4thBlock,Bengaluru 9:30 JamaMasjidAhleSunnatulJama'at,BommanaHalli,Bengaluru 9:30 EidgahMediAgrahara,BannerghattaMainRoad,Bengaluru 9:30 MasjidEKhizer,ShantiNagar,Bengaluru 9:30 JamaMasjid,Halasuru,Bengaluru 9:30 EidgahEQadeem,Varathur,Bengaluru 9:30 EidgahEKhuddusSaheb,MillersRoad,Bengaluru 9:30 EidgahEAhleSunnatulJama'at,Malleshwaram,Bengaluru 9:30 JPPlayGround,Mathikere,Bengaluru 9:30 EidgahEHazratManikShahMastan,Bhoopsandra,Bengaluru 9:30 HKBKCollegeGround,Govindpur,Bengaluru 9:30 MasjidELababeen,DJHalli,Bengaluru 9:30 SRFunctionHall,P&TColony,Venkateshpuram,Bengaluru 9:45 MakkahMasjid,BazaarStreet,Neelasandra,Bengaluru(2ndJama'at) 10:00 MadinaMasjid,NewBambooBazaar,Shivajinagar,Bengaluru 10:30 MasjidEMuazzam(HariMasjid),Shivajinagar,Bengaluru 10:30 MasjidEAzamAhleSunnatulJamaat,Shivajinagar,Bengaluru 10:30 EidgahESaabjuSabBadaMakan,HSiddiahRoad,Bengaluru 10:30

What is Eid al-Adha and how is it celebrated?

Eid al-Adha, or Greater Eid, translates to "festival of sacrifice." It is celebrated on the tenth day of Dhul-Hijjah, the last month of the Islamic calendar, during which the holy pilgrimages are performed. Eid al-Adha is one of the two major Islamic festivals, the other being Eid al-Fitr.

Eid al-Adha commemorates the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his son in obedience to God's command. Honoring this act of faith, Muslims who perform Hajj and those who are financially able, sacrifice livestock such as sheep, goats, rams, cows, and camels.

The celebrations begin with morning prayers, where Muslims gather in open grounds to recite special Eid prayers. Following the prayers, the sacrificial act takes place. The meat from the sacrificed animal is then distributed to the poor, friends, and family, with one-third kept for the family performing the sacrifice.

Eid al-Adha is celebrated similarly to Eid al-Fitr, with the addition of the sacrifice. The festival is marked by communal prayers, charitable giving, and sharing meals with loved ones.