2021 has been a forgettable year for many Indians as many famous people died in the year. Many passed away due to age-related ailments. There were also some untimely including the death of Kannada superstar Puneeth Rajkumar.
Check out the complete list of people who passed away in the year 2021.
January 2: Buta Singh, 86, Indian politician, Minister of Home Affairs (1986-1989), Governor of Bihar (2004-2006) and Chairman of NCSC (2007-2010), cerebral haemorrhage.
January 2: Neelamperoor Madhusoodanan Nair, 84, Indian poet.
January 2: K Balu, Indian film producer (Chinna Thambi, Uthama Raasa, Jallikattu Kaalai).
January 3: Shani Mahadevappa, 90, Indian actor (Shankar Guru, Kaviratna Kalidasa, Guru Brahma).
January 3: Anil Panachooran, 55, Indian lyricist (Arabikkatha, Drona 2010, Marykkundoru Kunjaadu) and poet.
January 3: Shaji Pandavath, 63, Indian screenwriter and film director.
January 5: A. Madhavan, 86, Indian writer.
January 5: Vennelakanti, 63, Indian lyricist (Murali Krishnudu, Gharana Bullodu, Pellaina Kothalo), cardiac arrest.
January 22: Narendra Chanchal, 80, Indian bhajan and hymn singer, age related illness.
February 9: Rajiv Kapoor, 58, Bollywood actor.
February 22: Mohanbhai Sanjibhai Delkar, 58, Indian politician MP.
February 24: Sardool Sikander, 60, Punjabi singer.
March: 22 Theepetti Ganesan, Tamil actor.
April 4: Shashikala, 88, Indian actress
April 17: Vivek, 59, actor and comedian in Tamil cinema.
April 26: Dadudan Gadhvi, 82, Poet, Singer and Lyricist of Gujrati Cinema
April 30: Rohit Sardana, 41, Indian journalist and media personality
April 30: K. V. Anand, 54, director and Cinematographer in Tamil cinema.
May 3: Noor Alam Khalil Amini, 68, Academic and litterateur.
May 6: Ajit Singh, 82, Indian politician
May 11: K. R. Gouri Amma, 101, Indian politician
May 20: Nizamuddin Asir Adrawi, 94, Historian and biographer.
May 21: Sunderlal Bahuguna, 94, Indian environmental activist
June 15: National Award Winning actor Sanchari Vijay at 37.
June 16: Swatilekha Sengupta, 71, Bengali actress
June 18: Milkha Singh, 91, Indian athlete, pneumonia caused by COVID-19
June 22: Poovachal Khader, 72, Malayalam lyricist.
July 5: Stan Swamy, 84, Catholic priest and tribal rights activist
July 7: Dilip Kumar, 98, Veteran Bollywood Actor
July 8: Abul Kalam Qasmi, 70, Former Dean, Faculty of Arts at the Aligarh Muslim University.
July 8: Virbhadra Singh, 87, Former Chief Minister of Himachal Pradesh.
July 10: P. K. Warrier, 100, Ayurveda practitioner and head of Arya Vaidya Sala, Kottakal
July 13: Yashpal Sharma (cricketer), 66,Member of 1983 winning Indian Cricket Team
July 16: Surekha Sikri , 75, Veteran Television Actress
July 16: Danish Siddiqui, 41, Pulitzer Prize winner Photojournalist
August 21: Kalyan Singh, 89, Former 2-time CM of Uttar Pradesh September 1:
September 1: Syed Ali Shah Geelani, 91, Kashmiri separatist leader
September 2: Siddharth Shukla, 40, TV Actor
September 2: Chandan Mitra, 65, journalist
September 3: Raghunath Chandorkar, 100, cricketer
October 4: Ghanshyam Nayak, 77, TMKOC Actor
October 4: Shakti Sinha, 64, Retired Civil servant October 11: Nedumudi Venu, 73, Malayalam Actor
October 22: K. A. Abraham, 79, Cardiologist and writer
October 23: V. Govindan, 80, Politician
October 23: Minoo Mumtaz, 79, Actress
October 29: Puneeth Rajkumar, 46, Kannada actor
November 4: Subrata Mukherjee, 75, Indian politician
December 4: Vinod Dua,67,Indian Reporter
December 4: Actor Shivaram, 84.
December 8: Bipin Rawat, 63, Chief of Defence Services