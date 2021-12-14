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2021 has been a forgettable year for many Indians as many famous people died in the year. Many passed away due to age-related ailments. There were also some untimely including the death of Kannada superstar Puneeth Rajkumar.

Famous Indians Died in 2021
Famous people passes away in 2021.PR Handout

Check out the complete list of people who passed away in the year 2021.

January 2: Buta Singh, 86, Indian politician, Minister of Home Affairs (1986-1989), Governor of Bihar (2004-2006) and Chairman of NCSC (2007-2010), cerebral haemorrhage.

January 2: Neelamperoor Madhusoodanan Nair, 84, Indian poet.

January 2: K Balu, Indian film producer (Chinna Thambi, Uthama Raasa, Jallikattu Kaalai).

January 3: Shani Mahadevappa, 90, Indian actor (Shankar Guru, Kaviratna Kalidasa, Guru Brahma).

January 3: Anil Panachooran, 55, Indian lyricist (Arabikkatha, Drona 2010, Marykkundoru Kunjaadu) and poet.

January 3: Shaji Pandavath, 63, Indian screenwriter and film director.

January 5: A. Madhavan, 86, Indian writer.

January 5: Vennelakanti, 63, Indian lyricist (Murali Krishnudu, Gharana Bullodu, Pellaina Kothalo), cardiac arrest.

January 22: Narendra Chanchal, 80, Indian bhajan and hymn singer, age related illness.

February 9:  Rajiv Kapoor, 58, Bollywood actor.

February 22: Mohanbhai Sanjibhai Delkar, 58, Indian politician MP.

February 24: Sardool Sikander, 60, Punjabi singer.

March: 22 Theepetti Ganesan, Tamil actor.

April 4: Shashikala, 88, Indian actress

April 17: Vivek, 59, actor and comedian in Tamil cinema.

April 26: Dadudan Gadhvi, 82, Poet, Singer and Lyricist of Gujrati Cinema

April 30: Rohit Sardana, 41, Indian journalist and media personality

April 30: K. V. Anand, 54, director and Cinematographer in Tamil cinema.

May 3: Noor Alam Khalil Amini, 68, Academic and litterateur.

May 6: Ajit Singh, 82, Indian politician

May 11: K. R. Gouri Amma, 101, Indian politician

May 20: Nizamuddin Asir Adrawi, 94, Historian and biographer.

May 21: Sunderlal Bahuguna, 94, Indian environmental activist

June 15: National Award Winning actor Sanchari Vijay at 37.

June 16: Swatilekha Sengupta, 71, Bengali actress

June 18: Milkha Singh, 91, Indian athlete, pneumonia caused by COVID-19

June 22: Poovachal Khader, 72, Malayalam lyricist.

July 5: Stan Swamy, 84, Catholic priest and tribal rights activist

July 7: Dilip Kumar, 98, Veteran Bollywood Actor

July 8: Abul Kalam Qasmi, 70, Former Dean, Faculty of Arts at the Aligarh Muslim University.

July 8: Virbhadra Singh, 87, Former Chief Minister of Himachal Pradesh.

July 10: P. K. Warrier, 100, Ayurveda practitioner and head of Arya Vaidya Sala, Kottakal

July 13: Yashpal Sharma (cricketer), 66,Member of 1983 winning Indian Cricket Team

July 16: Surekha Sikri , 75, Veteran Television Actress

July 16: Danish Siddiqui, 41, Pulitzer Prize winner Photojournalist

August 21: Kalyan Singh, 89, Former 2-time CM of Uttar Pradesh September 1:

September 1: Syed Ali Shah Geelani, 91, Kashmiri separatist leader

September 2: Siddharth Shukla, 40, TV Actor

September 2: Chandan Mitra, 65, journalist

September 3: Raghunath Chandorkar, 100, cricketer

October 4: Ghanshyam Nayak, 77, TMKOC Actor

October 4: Shakti Sinha, 64, Retired Civil servant October 11: Nedumudi Venu, 73, Malayalam Actor

October 22: K. A. Abraham, 79, Cardiologist and writer

October 23: V. Govindan, 80, Politician

October 23: Minoo Mumtaz, 79, Actress

October 29: Puneeth Rajkumar, 46, Kannada actor

November 4: Subrata Mukherjee, 75, Indian politician

December 4: Vinod Dua,67,Indian Reporter

December 4: Actor Shivaram, 84.

December 8: Bipin Rawat, 63, Chief of Defence Services

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