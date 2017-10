It's less than five days for the FIFA Under-17 World Cup 2017 to begin. This is the first-time ever that India is hosting a FIFA event. The excitement in this part of the world, is therefore, at an all-time high.



24 teams start of their competitive journey from October 6 and the last man standing emerges victorious on October 28.

Here are the group-wise squads' list of each team:

GROUP A

India

Goalkeepers: Dheeraj Singh, Prabhsukhan Gill, Sunny Dhaliwal

Defenders: Boris Singh, Jitendra Singh, Anwar Ali, Sanjeev Stalin, Hendry Antonay, Namit Deshpande

Midfielders: Suresh Singh, Ninthoinganba Meetei, Amarjit Singh Kiyam, Abhijit Sarkar, Komal Thatal, Lalengmawia, Jeakson Singh, Nongdamba Naorem, Rahul Kannoly Praveen, Md. Shahjahan

Forwards: Rahim Ali, Aniket Jadhav

Colombia

Goalkeepers: Nicolás Gómez, Kevin Leonardo Mier, Daniel Melo .

Defenders: Andrés Felipe Balanta, Robert Andrés Mejía, Christian Andrade, Thomas Gutiérrez, Juan Sebastián Peñaloza.

Midfielders: Gustavo Adolfo Carvajal, Luis Miguel López, Yair Meneses, Andrés Felipe Perea, Brayan Arley Gómez, Guillermo Tegue, Etilso Martínez, Fabián Steven Ángel.

Strikers: Déiber Caicedo, Deyman Andrés Cortés, Jaminton Campáz, David Barrero, Juan David Vidal .

Ghana

Goalkeepers: Ibrahim Danlad, Michael Acquaye, Kwame Aziz

Defenders: Najeeb Yakubu, Gideon Mensah, Bismark Terry Owusu, Edmund Arko-Mensah, Abdul Razak Yusif, Gideon Acquah , Rashid Alhassan, John Otu

Midfielders: Isaac Gyamfi, Gabriel Leveh, Ibrahim Sulley, Mohammed Kudus, Emmanuel Toku, Mohammed Iddriss

Strikers: Eric Ayiah, Richard Danso, Mohammed Aminu, Ibrahim Sadiq

USA

Goalkeepers: Alex Budnik,Carlos Joaquim Dos Santos, Justin Garces

Defenders: George Bello, Sergino Dest, Christopher Durkin, Christopher Gloster, Jaylin Lindsey, James Sands, Tyler Shaver, Akil Watts

Midfielders: George Acosta, Taylor Booth, Blaine Ferri, Chris Goslin, Alex Mendez, Indiana Vassilev

Forwards: Ayo Akinola, Andrew Carleton, Ulysses Llanez, Jacobo Reyes, Bryan Reynolds, Joshua Sargent

GROUP B

New Zealand

Goalkeepers: Jacob Clark, Zac Jones, Nicholas Milner.

Defenders: Liberato Cacace, Boyd Curry, Ben Deeley, Matthew Jones, Joshua Rogerson, Jordan Spain, Emlyn Wellsmore.

Midfielders: Willem Ebbinge, Elijah Just, Oliver Duncan, Kieran Richards, Kingsley Sinclair, Oliver Whyte, Leon Van Den Hoven.

Forwards: Max Mata, Matthew Conroy, Charles Spragg, Matthew Palmer.

Turkey

Goalkeepers: Berke Özer, Ozan Can Oruç and Eren Bilen

Defenders: Şahan Akyüz, İsmail Çokçalış, Abdussamed Karnuçu, Bekir Melih Gökçimen, Ozan Muhammet Kabak, Ramazan Emirhan Civelek and Berk Çetin

Midfielders: Egehan Gök, Kerem Atakan Kesgin, Atalay Babacan, Recep Gül, Sezer Taşkolu, Sefa Akgün and Umut Güneş

Forwards: Embiya Ayyıldız, Yunus Akgün, Malik Karaahmet and Ahmed Kutucu

Paraguay

Goalkeepers: Ángel Roa,Jhonathan Martínez, Diego Huesca and Aldo Pérez

Defenders: Luis Zárate, Marcelo Rolón, Alexis Duarte, Roberto Fernández, Jesús Rolón and Pedro Álvarez.

Midfielders: Julio Báez, Víctor Villasanti, Stevens Gómez, Giovanni Bogado, Braian Ojeda, Alan Rodríguez and Hugo Quintana.

Strikers: Fernando Cardozo, Fernando Romero, Nicolás Morínigo, Leonardo Sánchez, Aníbal Vega , Antonio Galeano and Blas Armoa.

Mali

Goalkeeper: Alkalifa Coulibaly, Youssouf Koita,Massire Gassama

Defenders: Boubacar Haidara, Fode Konate, Mamadi Fofana, Soumaila Doumbia, Abdoulaye Diaby, Ibrahiim Kane

Midfielder: Djemoussa Traore, Mohamed Camara, Abdoulaye Dabo, Salam Giddou, Siaka Sidibe, Mamadou Samake, Cheick Oumar Doucoure

Forward: Hadji Drame, Seme Camara, Mamadou Traore, Mahamane Toure, Lassana Ndiaye

GROUP C

Germany

Goalkeepers: Luis Klatte, Luca Plogmann, Marian Prinz

Defenders: Dominik Becker, Yann Aurel Bisseck, Jan Boller, Pascal Hackethal, Kilian Ludewig, Lars Lukas Mai, Alexander Nitzl

Midfielders:Elias Abouchabaka, Erik Majetschak, Sahverdi Cetin, Yannik Keitel,John Yeboah

Forwards: Jann-Fiete Arp, Noah Awuku, Dennis Jastrzembski,Jessic Ngankam, Nicolas-Gerrit Kühn, Maurice Malone

Costa Rica

Goalkeepers: Ricardo Montenegro, Kevin Chamorro, Brandon Calvo

Defenders: Andrés Hernández, Fernán Faerron, Karin Arce, Walter Cortés, Alexánder Román

Midfielders: Amferny Arias, Sebastián Castro, Christian Muñoz, Ronnier Bustamante, Daniel Chacón, José Alfaro, Felipe Flores, Yecsy Jarquín, Josué Abarca, Andrés Gómez, Greivin Fonseca

Forwards: Julen Cordero,Mario Mora

Iran

Goalkeepers: Ali Gholam Zadeh, Mobin Ashayer, Amir Janipour

Defenders: Ali Satavi, Ahmad Jalali, Amir Esmaeil Zadeh, Majid Nasiri, Taha Shariati, Ali Davaran,

Midfielders: Amirhossein Hosseinzadeh, Mohammad Sharifi, Mohammad Ghobeishav, Ali Kooshki, Vahid Namdari, Mohammad Ghaderi, Sobhan Khaghani, Amir Khoda Moradi

Guinea

Goalkeeper: Ibrahima Sylla, Abdoulaye Doumbouya, Mohamed Camara

Defenders: Samuel Conte, Ibrahima Soumah, Cherif Camara, Issiaga Camara, M bemba Camara, Ismael Traore

Midfielders: Sekou Camara,Aguibou Camara, Salia Bangoura ,Blaise Camara,Elhadj Bah,

Forwards: Fandje Toure, Lape Bangoura, Doss Soumah, Djibril Sylla, Seydouba Cisse,Naby Bangoura,Aly Soumah

GROUP D

Brazil

Goalkeepers: Gabriel Brazao, Lucas Alexandre, Yuri Sena

Defenders: Wesley, Luan Candido, Weverson, Lucas Halter, Matheus Stockl, Rodrigo Guth, Vitor Eduardo

Midfielders: Alan de Souza, Marcos Antonio, Rodrigo Nestor, Victor Bobsin, Victor Yan, Vitinho

Forwards: Brenner, Lincoln, Paulinho, Vinicius Jr, Yuri Alberto.

Spain

Goalkeepers: Alvaro Fernandez, Marc Vicente Vidal, Alfonso Pastor.

Defenders: Mateu Jaume, Juan MIranda, Hugo Guillamon , Victor Chust, Eric Garcia ,Victor Perea.

Midfielders: Antonio Blanco, Mohamed Aiman Alvaro Garcia, Carlos Beitia.

Forwards: Ferran Torres , Abel Ruiz, Sergio Gomez Ignacio Diaz, Pedro Ruiz, Diego Pampin, Jose Lara, Cesar Gelabert.

DPR Korea

Goalkeepers: Tae Song, Ryong Hun, Chol Jin.

Defenders: Hyok Sin, Kyong Sok, Kwang Sok, Kyong Hun, Hyon Il, Cha Kwang.

Midfielders: Kye Tam, Ju Song, Chung Jin, Pom Hyok, Jin Song, Jin Bom, Il Ju, Yun Min, Kwang Min.

Forwards: Hwi Hwang, Kang Guk, Nam Hyok.

Niger

Goalkeepers: Moussa Louali, Abdoulaye Boubacar, Khaled Lawali.

Defenders: Mahamadou, Abdoul Nasser, Farouk, Djibrilla, Abdoul Rachid, Ibrahim,

Midfielders: Yacine, Ismael, Moctar, Habibou, Rachid, Abdoul Karim, Yacouba, Abdoul Kader,

Forwards: Abdoul Kairou, Ibrahim, Ahmed Salim, Hamid

GROUP E

Japan

Goalkeepers: Umeda Togo, Tani Kosei, Suzuki Zion

Defenders: Iketaka Nobuki, Kemmotsu Takumu, Sugawara Yukinari, Kobayashi Yuki, Yamasaki Taichi, Baba Seiya.

Midfielders: Okuno Kohei, Hirakawa Rei, Suzuki Toichi, Tsubaki Naoki, Fukouka Shimpei, Kida Hinata, Kozuki Soichiro.

Forwards: Yamada Hiroto, Miyashiro Taisei, Nakamura Keito, Kubo TakefUSA, Saito Koki.

France

Goalkeepers: Yahia Fofana, Bryan Bernard, Illan Meslier.

Defenders: Vincent Collet, Andy Joseph, Oumar Mickael, William Ludovic Brandon, Batista Mendy, Maxence Lacroix, Melvin Bard.

Midfielders: Claudio Gomez (PSG), Aurélien Djani, Maxence, Mathis Christophe,

Forwards: Yacine Adli (PSG), Amine Gouiri, Willem, Alan, Wilson Isidor, Alexis Flips, Lenny Pintor.

Honduras

Goalkeepers: Alex Rivera. Jordy Castro, Carlos Banegas.

Defenders: Santiago Cabrera, Axel Gomez, Alexander Bahr, Cristian Moreira, Gustavo Vallecillo, Emilio Campos.

Midfielders: Luis Palma, Gerson Chavez, Alessandro Castro, Carlos Mejia, David Cardona, Everson Lopez, Joshua Canales.

Forwards: Jorge Flores, Patrick Palacios, Kenneth Martinez, Asaf Cacho, Reynaldo Bodden.

New Caledonia

Goalkeepers: Une Kecine, Gaizka Ipeze, Robin Escorne

Defenders: Raoul Wenisso, Josue Welepane, Kiam Wanesse, Sidri Wadenges, Bernard Iwa, Hnautra Enoka, Jules Omei, Josua Hlemu.

Midfielders: Jekob Jeno, Neil Wahiobe, Pierre Bako, Cyril Nyipie, Gale Luewadia, Paul Wananjie.

Forwards: Theo Bosshard, Titouan Richard, Vita Longue, Lionel Thahnaena

GROUP F

Chile

Goalkeepers: Julio Bórquez, Rodrigo Cancino, Hugo Araya

Defenders: Gastón Zúñiga, Matías Silva, Lucas Alarcón, Sebastián Valencia, Yerco Oyanede, Nicolás Aravena

Midfielders: Martín Lara, Mauricio Morales, Oliver Rojas, Branco Provoste ,Maximiliano Guerrero

Forwards: William Gama, Ignacio Contreras, Ignacio Mesias, Diego Valencia, Jairo Vásquez, Pedro Campos, Antonio Díaz

Mexico

Goalkeepers: Víctor André Alcaráz Díaz, César Iván López De Alba and César Rafael Ramos Becerra.

Defenders: Alan Maeda Luevanos, Luis Alejandro Olivas Salcedo, Oscar Haret Ortega Gatica, Carlos Alejandro Robles Jiménez, Adrián Vázquez Hernández, Sergio Villarreal Lozano and Raúl Martín Sandoval Zavala.

Midfielders: Luis Javier Gamíz Ávila, Carlos Eduardo Guerrero Zavala, Alexis Hazael Gutiérrez Torres, Diego Laínez Leyva, Deivoon Alexander Magaña Rico, Jesús Andrés Pérez Álvarez and Marco Antonio Ruíz Zarco.

Forwards: Ían Jairo Misael Torres Ramírez, Roberto Carlos De la Rosa González, César Saúl Huerta Valera and Daniel Guadalupe López Valdez.

England

Goalkeepers: Curtis Anderson, Josef Bursik, William Crelin

Defenders: Timothy Eyoma, Joel Latibeaudiere, Marc Guhi , Jonathan Panzo , Lewis Gibson , Steven Sessegnon , Morgan Gibbs White, Tashan Oakley Boothe

Midfielders: Conor Gallagher, Angel Gomes, Nya Kirby, George McEachran

Forwards: Jadon Sancho, Callum Hudson Odoi, Philip Foden, Emile Smith Rowe, Rhian Brewster, Danny Loader

Iraq

Goalkeepers: Ali Ibadi, Mustafa Zuhair, Abdulazeez Ammar

Defenders: Ammar Mohammed, Maytham Jabbar, Muntadher Mohammed, Muntadher Abdulsada, Abdulabbas Ayad, Mohammed Al-Baqer, Ali Raad

Midfielders: Habeeb Mohammed, Saif Khalid, Mohammed Ridha, Abbas Ali, Bassam Shakir, Mohammed Ali, Moamel Karim, Ahmed Sartip

Forwards: Mohammed Dawood, Ali Kareem, Alaa Adnaan