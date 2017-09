After releasing Android Nougat-based MIUI 9 Global Beta ROM to almost a dozen handsets, Xiaomi has now made the firmware available to several other devices.

MIUI official site has announced that MIUI 9 Global Beta ROM 7.9.7 is now available to the Redmi Note 4 Qualcomm, Redmi Note 4X, Mi 6, Mi Note, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi Max Prime, Mi Max 2, Mi 2, Mi 2S, Mi 4, Mi 4i, Redmi 2, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi Note 4G, Redmi Note 4, Redmi Note 3 Qualcomm, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note 2, Redmi 4, and Redmi 4X. It went on to say that the MIUI 9 update will come to more handsets soon.

A few Xiaomi devices that are supposed to get the MIUI 9 Global Beta ROM, include the Redmi 2 Prime, Mi 3, Redmi Note Prime, Redmi 3 Prime, Redmi 3S Prime, Redmi 4A, and Redmi 4 Prime.

The Chinese technology giant first release MIUI 9 Global Beta ROM to the Mi 6 and Redmi Note 4 before expanding to Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 4, and Redmi 4X in the second phase.

How to upgrade to MIUI 9:

1) Back up your data before upgrading to MIUI 9

2. If you are using MIUI V5 / MIUI 6 / MIUI 7 / MIUI 8 stable ROM, upgrade to MIUI 9 via fastboot method.

3) Check for updates on 'Updater" if you are using MIUI 8 Global Beta ROM.

4. If your device is locked, unlock it before fastboot flashing. Here is guide unlock your phone bootloader

5. Guide to flash MIUI ROM

MIUI 9 Global Beta ROM 7.9.7 Download Links

Mi 5

Fastboot (1514M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/gemini_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.0_global_ea81fe873d.tgz

Recovery (1230M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MI5Global_7.9.7_bbc5aeaf73_7.0.zip

Mi Max 32G

Fastboot (1662M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/hydrogen_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.0_global_1e746efc9e.tgz

Recovery (1380M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MIMAXGlobal_7.9.7_a4ea507759_7.0.zip

Mi 2/2S

Fastboot (868M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/aries_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_5.0_global_51d9c3f9cb.tgz

Recovery (592M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MI2Global_7.9.7_18f1ae4dcf_5.0.zip

Mi 4

Fastboot (1121M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/cancro_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_6.0_global_8fe9386ff1.tgz

Recovery (729M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MI3WMI4WGlobal_7.9.7_7e3ff4d9c0_6.0.zip

Mi Note

Fastboot (1131M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/virgo_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_6.0_global_fee0dcb7a5.tgz

Recovery (708M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MINoteGlobal_7.9.7_df077b6243_6.0.zip

Mi 4i

Fastboot (1112M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/ferrari_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_5.0_global_093fa153a0.tgz

Recovery (800M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MI4iGlobal_7.9.7_765912ea69_5.0.zip

Redmi 3

Fastboot (1171M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/ido_xhdpi_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_5.1_global_75b64a708c.tgz

Recovery (894M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HM3Global_7.9.7_4b71b3227a_5.1.zip

Redmi 3S/3X

Fastboot (1669M): http://bigota.d.miui.com/7.9.8/land_global_images_7.9.8_20170908.0000.00_6.0_global_5524854df9.tgz

Recovery (1377M): http://bigota.d.miui.com/7.9.8/miui_HM3SGlobal_7.9.8_a3f4cc8168_6.0.zip

Redmi 2 (Android 4.4)

Fastboot (958M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/wt88047_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_4.4_global_44dba6f194.tgz

Recovery (490M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HM2XWCGlobal_7.9.7_481c3edeb1_4.4.zip

Redmi 2 (Android 5.1)

Fastboot (1009M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/wt88047_pro_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_5.1_global_2976a272d8.tgz

Recovery (608M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HM2XWCProGlobal_7.9.7_1fac01bfa0_5.1.zip

Redmi Note 3 Qualcomm

Fastboot (1506M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/kenzo_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_6.0_global_fb198aefb9.tgz

Recovery (1215M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HMNote3ProGlobal_7.9.7_21d80de709_6.0.zip

Redmi Note 3 Special Edition

Fastboot (1626M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/kate_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_6.0_global_2030f7ef1a.tgz

Recovery (1340M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HMNote3ProtwGlobal_7.9.7_5e90f1af67_6.0.zip

Redmi Note 4G

Fastboot (1019M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/gucci_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_4.4_global_604a3aca0c.tgz

Recovery (550M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HMNote1SGlobal_7.9.7_6d0c0bd2eb_4.4.zip

Redmi Note 2

Fastboot (1342M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/hermes_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_5.0_global_5401a222c3.tgz

Recovery (943M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HMNote2Global_7.9.7_0e9d427267_5.0.zip

Mi Max Prime 64G/128G

Fastboot (1658M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/helium_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.0_global_7427c5b583.tgz

Recovery (1380M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MIMAX652Global_7.9.7_36880e1bfd_7.0.zip

Redmi Note 4

Fastboot (1591M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/nikel_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_6.0_global_6495564a78.tgz

Recovery (1256M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HMNote4Global_7.9.7_4f54692312_6.0.zip

Redmi Note 4X/ Redmi Note 4 Qualcomm

Fastboot (2082M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/mido_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.0_global_9d2bf765d6.tgz

Recovery (1454M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HMNote4XGlobal_7.9.7_18728ac55a_7.0.zip

Redmi Note 4G

Fastboot (954M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/dior_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_4.4_global_08e8f775c6.tgz

Recovery (484M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HMNoteLTEGlobal_7.9.7_1cd4698ff1_4.4.zip

Mi Note 2

Fastboot (1544M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/scorpio_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.0_global_4f28ad2827.tgz

Recovery (1263M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MINote2Global_7.9.7_db89be02eb_7.0.zip

Mi 5s

Fastboot (1507M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/capricorn_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.0_global_3b601fce28.tgz

Recovery (1234M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MI5SGlobal_7.9.7_290f291b89_7.0.zip

Redmi 4X

Fastboot (1802M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/santoni_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.1_global_47020382ee.tgz

Recovery (1218M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_HM4XGlobal_7.9.7_edadafd19f_7.1.zip

Mi 5s Plus

Fastboot (1554M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/natrium_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.0_global_04b03ba872.tgz

Recovery (1244M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MI5SPlusGlobal_7.9.7_160871a8ed_7.0.zip

Mi 6

Fastboot (2061M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/sagit_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.1_global_abaf20db53.tgz

Recovery (1493M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MI6Global_7.9.7_1aefcd07ec_7.1.zip

Mi Max 2

Fastboot (1997M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/oxygen_global_images_7.9.7_20170907.0000.00_7.1_global_826c94c083.tgz

Recovery (1415M): http://bigota.d.miui.com/7.9.7/miui_MIMAX2Global_7.9.7_819b73f633_7.1.zip