Indian cricket fans have a special hankering for the gentleman's game, and the excitement level reaches a fever pitch with IPL. The tenth edition of IPL is set to kick-start with defending champions, Sunrisers Hyderabad taking on last year's finalists Royal Challengers Bangalore on Wednesday, April 5.

IPL, televised all around the world, is one of the most popular sports events in the world. The competition, in the past, has witnessed unknown players bagging limelight, youngsters impressing with their performance and overall, the quality of cricket is top-class.

There is no reason why the tenth edition of the competition will be any different. All eight teams are currently in the final stage of the preparations, and will be involved in some intense cricket for the next 53 days, starting April 5.

Though IPL 2017 has already witnessed some players missing the competition due to injuries, the quality of cricket should not suffer. It gives other players in the squad a chance to shine.

Eight Teams: Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad, Delhi Daredevils, Kings XI Punjab, Gujarat Lions, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rising Pune Supergiant

Here is a look at the complete IPL 2017 fixture.

Match Teams Venue Date Time 1 Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad April 5 8pm IST 2 Rising Pune Supergiant Mumbai Indians MCA Stadium, Pune April 6 8pm IST 3 Gujarat Lions Kolkata Knight Riders Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot April 7 8pm IST 4 Kings XI Punjab Rising Pune Supergiant Holkar Cricket Stadium, Indore April 8 4pm IST 5 Royal Challengers Bangalore Delhi Daredevils M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru April 8 8pm IST 6 Sunrisers Hyderabad Gujarat Lions Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad April 9 4pm IST 7 Mumbai Indians Kolkata Knight Riders Wankhede Stadium, Mumbai April 9 8pm IST 8 Kings XI Punjab Royal Challengers Bangalore Holkar Stadium, Indore April 10 8pm IST 9 Rising Pune Supergiant Delhi Daredevils MCA Stadium, Pune April 11 8pm IST 10 Mumbai Indians Sunrisers Hyderabad Wankhede Stadium, Mumbai April 12 8pm IST 11 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Eden Gardens, Kolkata April 13 8pm IST 12 Royal Challengers Bangalore Mumbai Indians M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru April 14 4pm IST 13 Gujarat Lions Rising Pune Supergiant Holkar Stadium, Rajkot April 14 8pm IST 14 Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad Eden Gardens, Kolkata April 15 4pm IST 15 Delhi Daredevils Kings XI Punjab Feroz Shah Kotla Ground, Delhi April 15 8pm IST 16 Mumbai Indians Gujarat Lions Wankhede Stadium, Mumbai April 16 4pm IST 17 Royal Challengers Bangalore Rising Pune Supergiant M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru April 16 8pm IST 18 Delhi Daredevils Kolkata Knight Riders Feroz Shah Kotla Ground, Delhi April 17 4pm IST 19 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad April 17 8pm IST 20 Gujarat Lions Royal Challengers Bangalore Holkar Stadium, Rajkot April 18 8pm IST 21 Sunrisers Hyderabad Delhi Daredevils Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad April 19 8pm IST 22 Kings XI Punjab Mumbai Indians Holkar Stadium, Rajkot April 20 8pm IST 23 Kolkata Knight Riders Gujarat Lions Eden Gardens, Kolkata April 21 8pm IST 24 Rising Pune Supergiant Sunrisers Hyderabad MCA Stadium, Pune April 22 4pm IST 25 Mumbai Indians Delhi Daredevils Wankhede Stadium, Mumbai April 22 8pm IST 26 Gujarat Lions Kings XI Punjab Holkar Stadium, Rajkot April 23 4pm IST 27 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Eden Gardens, Kolkata April 23 8pm IST 28 Mumbai Indians Rising Pune Supergiant Wankhede Stadium, Mumbai April 24 8pm IST 29 Royal Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru April 25 8pm IST 30 Rising Pune Supergiant Kolkata Knight Riders MCA Stadium, Pune April 26 8pm IST 31 Royal Challengers Bangalore Gujarat Lions M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru April 27 8pm IST 32 Kolkata Knight Riders Delhi Daredevils Eden Gardens, Kolkata April 28 4pm IST 33 Kings XI Punjab Sunrisers Hyderabad IS Bindra Stadium, Mohali April 28 8pm IST 34 Rising Pune Supergiant Royal Challengers Bangalore MCA Stadium, Pune April 29 4pm IST 35 Gujarat Lions Mumbai Indians Holkar Stadium, Rajkot April 29 8pm IST 36 Kings XI Punjab Delhi Daredevils IS Bindra Stadium, Mohali April 30 4pm IST 37 Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad April 30 8pm IST 38 Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Wankhede Stadium, Mumbai May 1 4pm IST 39 Rising Pune Supergiant Gujarat Lions MCA Stadium, Pune May 1 8pm IST 40 Delhi Daredevils Sunrisers Hyderabad Feroz Shah Kotla Ground, Delhi May 2 8pm IST 41 Kolkata Knight Riders Rising Pune Supergiant Eden Gardens, Kolkata May 3 8pm IST 42 Delhi Daredevils Gujarat Lions Feroz Shah Kotla Ground, Delhi May 4 8pm IST 43 Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru May 5 8pm IST 44 Sunrisers Hyderabad Rising Pune Supergiant Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad May 6 4pm IST 45 Delhi Daredevils Mumbai Indians Feroz Shah Kotla Ground, Delhi May 6 8pm IST 46 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru May 7 4pm IST 47 Kings XI Punjab Gujarat Lions IS Bindra Stadium, Mohali May 7 8pm IST 48 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad May 8 8pm IST 49 Kings XI Punjab Kolkata Knight Riders IS Bindra Stadium, Mohali May 9 8pm IST 50 Gujarat Lions Delhi Daredevils Green Park, Kanpur May 10 8pm IST 51 Mumbai Indians Kings XI Punjab Wankhede Stadium, Mumbai May 11 8pm IST 52 Delhi Daredevils Rising Pune Supergiant Feroz Shah Kotla Ground, Delhi May 12 8pm IST 53 Gujarat Lions Sunrisers Hyderabad Green Park, Kanpur May 13 4 PM 54 Kolkata Knight Riders Mumbai Indians Eden Gardens, Kolkata May 13 8pm IST 55 Rising Pune Supergiant Kings XI Punjab MCA Stadium, Pune May 14 4pm IST 56 Delhi Daredevils Royal Challengers Bangalore Feroz Shah Kotla Ground, Delhi May 14 8pm IST 57 To Be Decided (TBD) To Be Decided (TBD) Wankhede Stadium, Mumbai May 16 8pm IST 58 TBD TBD M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru May 17 8pm IST 59 TBD TBD M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru May 19 8pm IST 60 TBD TBD Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad May 21 8pm IST