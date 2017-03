The complete nomination list for the IIFA (International Indian Film Academy Awards) 2017 has been revealed and the online voting process has started for 13 categories.

Venkat Prabhu's Chennai 600028 II has dominated the list by featuring in 11 categories. It is followed by Rajinikanth's Kabali (eight categories), Vetrimaaran's Visaranai and Sudha Kongara's Irudhi Suttru (five categories each) and Ilayathalapathy Vijay's Theri (four categories). Below, we bring to you the complete list of nominations:

Best Movie

Chennai 600028 II

Irudhi Suttru

Visaranai

Amma Kanakku

Kabali

Best Director

Venkat Prabhu (Chennai 600028 II)

Karthick Naren M (Dhuruvangal Pathinaaru)

Atlee (Theri)

Vetrimaaran (Visaranai)

Pa Ranjith (Kabali)

Best Actor

Dhinesh (Visaranai)

Guru Somasundaram (Joker)

Rajinikanth (Kabali)

Sivakarthikeyan (Rajini Murugan)

R Madhavan (Irudhi Suttru)

Best Actress

Ritika Singh (Irudhi Suttru)

Nayanthara (Naanum Rowdydhan)

Amala Paul (Amma Kannakku)

Anjali (Iraivi)

Gayathri (Joker)

Best Supporting Actor (Male)

Shiva (Chennai 600 028 II)

Rajkiran (Rajini Murugan)

Nagarjuna (Thozha)

RJ Balaji (Naanum Rowdydhan)

Samuthirakani (Visaranai)

Best Supporting Actor (Female)

Baby Nainika (Theri)

Dhansika (Kabali)

Radhika Sarathkumar (Naanum Rowdydhan)

Vijaya Lakshmi (Chennai 600028 II)

Mumtaz Sorcar (Irudhi Suttru)

Best Comedian

Premji Amaren (Chennai 600028 II)

Soori (Rajini Murugan)

John Vijay (Kabali)

RJ Balaji (Devi)

RJ Balaji (Naanum Rowdydhan)

Best Villain

Vaibhav (Chennai 60028 II)

Mahendran (Theri)

Karthi (Kaashmora)

Thodari (Harish Uthaman)

RK Suresh (Tharai Thappattai)

Best Musician

Anirudh Ravichander (Naanum Rowdydhan)

AR Rahman (Accham Yenbadhu Madamaiyada)

Yuvan Shankar Raja (Chennai 600028 II)

Santhosh Narayanan (Kabali)

Siddharth Vipin (Jackson Durai)

Best Lyricist

Anuraja Kamaraj (Neruppa Da from Kabali)

Parthi Baskar (Idhu Kadhaiya from Chennai 600028 II)

Thamarai (Neeyum Naanum from Naanum Rowdydhan)

Ekatharaj (Nooru Samigal from Pichaikkaran)

Thamarai (Thalli Pogathey from Achcham Yenbadhu Madamaiyada)

Best Singer (Male)

Ananthu, Pradeep Kumar (Mayanadhi from Kabali)

Anirudh (Thangamey, Neeyu Naanum from Naanum Rowdydhan)

Sid Sriram (Thalli Pogathey from Achcham Yenbadhu Madamaiyada)

Sean Roldon (Idhu Kadhaiya from Chennai 600028 II)

Anirudh (Senjitaley from Remo)

Best Singer (Female)

Dhee (Ei Sandakara, Usuru Narambulanee from Irudhi Suttru)

Mahalakshmi Iyer (Un Mela Oru Kannu from Rajini Murugan)

Neeti Mohan (Neeyum Naanum from Naanum Rowdydhan)

Khareeshma Ravichandran (Idhu Kadhaiya from Chennai 600028 II)

Chinmayi Sripaada (Yethetho Sollaama from Jackson Durai)

Best Story

Chandrakumar (Visaranai)

Venkat Prabhu (Chennai 600028 II)

Karthick Naren M (Dhuruvangal Pathinaaru)

Atlee (Theri)

Amma Kannkku (Ashwini Iyyertiwari)