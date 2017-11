The I-League 2017-18 season gets under way on super Saturday with Punjab-based Minerva FC taking on former I-League champions Mohun Bagan.

A total of ten teams are a part of the Indian football tournament this team around, which also includes a developmental side known as the 'Indian Arrows'.

Youngsters from the India U-17 football side, who played a part in the FIFA U-17 World Cup 2017 recently, will play alongside players from the India U-19 football team, for 'Indian Arrows'.

Full schedule of I-League 2017-18:

Date Time Home team Away team Venue 25-Nov-17 14:00 Minerva Punjab FC Mohun Bagan Ludhiana 27-Nov-17 17:30 Shillong Lajong FC Gokulam Kerala FC Shillong 28-Nov-17 20:00 Kingfisher East Bengal Aizawl FC Kolkata TBD TBD Indian Arrows Chennai City FC TBD 1-Dec-17 17:30 Minerva Punjab FC Neroca FC Ludhiana 3-Dec-17 14:00 Mohun Bagan Kingfisher East Bengal Kolkata 4-Dec-17 14:00 Shillong Lajong FC Churchill Brothers Shillong TBD TBD Indian Arrows Minerva Punjab FC TBD 6-Dec-17 14:00 Gokulam Kerala FC Chennai City FC Kozhikode 9-Dec-17 14:00 Gokulam Kerala FC Neroca FC Kozhikode 9-Dec-17 17:30 Kingfisher East Bengal Shillong Lajong FC Kolkata 10-Dec-17 14:00 Mohun Bagan Churchill Brothers Kolkata 11-Dec-17 20:00 Minerva Punjab FC Chennai City FC Ludhiana 13-Dec-17 14:00 Aizawl FC Churchill Brothers Aizawl 14-Dec-17 17:30 Mohun Bagan Shillong Lajong FC Kolkata 15-Dec-17 14:00 Neroca FC Chennai City FC Imphal 16-Dec-17 17:30 Kingfisher East Bengal Churchill Brothers Kolkata 18-Dec-17 14:00 Aizawl FC Shillong Lajong FC Aizawl 18-Dec-17 20:00 Minerva Punjab FC Indian Arrows Ludhiana 19-Dec-17 14:00 Mohun Bagan Neroca FC Kolkata 19-Dec-17 20:00 Churchill Brothers Chennai City FC Goa 22-Dec-17 14:00 Indian Arrows Gokulam Kerala FC Delhi 22-Dec-17 17:30 Shillong Lajong FC Neroca FC Shillong 23-Dec-17 14:00 Chennai City FC Kingfisher East Bengal Coimbatore 26-Dec-17 17:30 Indian Arrows Shillong Lajong FC Delhi 26-Dec-17 20:00 Churchill Brothers Mohun Bagan Goa 27-Dec-17 14:00 Aizawl FC Minerva Punjab FC Aizawl 27-Dec-17 20:00 Kingfisher East Bengal Gokulam Kerala FC Kolkata 29-Dec-17 17:30 Mohun Bagan Indian Arrows Kolkata 30-Dec-17 14:00 Neroca FC Kingfisher East Bengal Imphal 30-Dec-17 17:30 Churchill Brothers Minerva Punjab FC Goa 31-Dec-17 14:00 Gokulam Kerala FC Aizawl FC Kozhikode 2-Jan-18 20:00 Mohun Bagan Chennai City FC Kolkata 2-Jan-18 14:00 Indian Arrows Kingfisher East Bengal Delhi 5-Jan-18 14:00 Neroca FC Indian Arrows Imphal 5-Jan-18 17:30 Shillong Lajong FC Chennai City FC Shillong 6-Jan-18 14:00 Churchill Brothers Kingfisher East Bengal Goa 6-Jan-18 17:30 Gokulam Kerala FC Minerva Punjab FC Kozhikode 7-Jan-18 14:00 Mohun Bagan Aizawl FC Kolkata 8-Jan-18 20:00 Shillong Lajong FC Indian Arrows Shillong 9-Jan-18 20:00 Chennai City FC Neroca FC Coimbatore 10-Jan-18 17:30 Mohun Bagan Minerva Punjab FC Kolkata 12-Jan-18 17:30 Gokulam Kerala FC Indian Arrows Kozhikode 13-Jan-18 14:00 Aizawl FC Chennai City FC Aizawl 13-Jan-18 17:30 Kingfisher East Bengal Mohun Bagan Kolkata 14-Jan-18 14:00 Shillong Lajong FC Minerva Punjab FC Shillong 15-Jan-18 20:00 Gokulam Kerala FC Churchill Brothers Kozhikode 16-Jan-18 20:00 Indian Arrows Neroca FC Delhi 19-Jan-18 17:30 Churchill Brothers Shillong Lajong FC Goa 20-Jan-18 14:00 Aizawl FC Neroca FC Aizawl 20-Jan-18 17:30 Gokulam Kerala FC Mohun Bagan Kozhikode 21-Jan-18 14:00 Kingfisher East Bengal Minerva Punjab FC Kolkata 22-Jan-18 20:00 Churchill Brothers Indian Arrows Goa 23-Jan-18 14:00 Neroca FC Shillong Lajong FC Imphal 25-Jan-18 14:00 Aizawl FC Mohun Bagan Aizawl 27-Jan-18 14:00 Neroca FC Minerva Punjab FC Imphal 27-Jan-18 17:30 Chennai City FC Indian Arrows Coimbatore 28-Jan-18 14:00 Gokulam Kerala FC Shillong Lajong FC Kozhikode 29-Jan-18 14:00 Aizawl FC Kingfisher East Bengal Aizawl 30-Jan-18 14:00 Churchill Brothers Neroca FC Goa 3-Feb-18 14:00 Chennai City FC Aizawl FC Coimbatore 3-Feb-18 17:30 Shillong Lajong FC Mohun Bagan Shillong 4-Feb-18 14:00 Neroca FC Gokulam Kerala FC Imphal 5-Feb-18 20:00 Kingfisher East Bengal Indian Arrows Kolkata 6-Feb-18 17:30 Churchill Brothers Aizawl FC Goa 6-Feb-18 20:00 Chennai City FC Mohun Bagan Coimbatore 10-Feb-18 14:00 Neroca FC Aizawl FC Imphal 10-Feb-18 17:30 Indian Arrows Churchill Brothers Delhi 11-Feb-18 14:00 Chennai City FC Shillong Lajong FC Coimbatore 12-Feb-18 20:00 Mohun Bagan Gokulam Kerala FC Kolkata 13-Feb-18 20:00 Minerva Punjab FC Kingfisher East Bengal Ludhiana 14-Feb-18 14:00 Neroca FC Churchill Brothers Imphal 16-Feb-18 17:30 Indian Arrows Aizawl FC Delhi 17-Feb-18 14:00 Gokulam Kerala FC Kingfisher East Bengal Kozhikode 17-Feb-18 17:30 Chennai City FC Churchill Brothers Coimbatore 18-Feb-18 14:00 Neroca FC Mohun Bagan Imphal 19-Feb-18 20:00 Shillong Lajong FC Aizawl FC Shillong 20-Feb-18 20:00 Minerva Punjab FC Gokulam Kerala FC Ludhiana 23-Feb-18 14:00 Aizawl FC Indian Arrows Aizawl 23-Feb-18 17:30 Minerva Punjab FC Shillong Lajong FC Ludhiana 24-Feb-18 17:30 Kingfisher East Bengal Chennai City FC Kolkata 25-Feb-18 14:00 Churchill Brothers Gokulam Kerala FC Goa 26-Feb-18 20:00 Minerva Punjab FC Aizawl FC Ludhiana 27-Feb-18 20:00 Kingfisher East Bengal Neroca FC Kolkata TBD 17:30 Chennai City FC Minerva Punjab FC Coimbatore TBD 14:00 Aizawl FC Gokulam Kerala FC Aizawl TBD 17:30 Indian Arrows Mohun Bagan Delhi TBD 14:00 Shillong Lajong FC Kingfisher East Bengal Shillong TBD 20:00 Chennai City FC Gokulam Kerala FC Coimbatore TBD 20:00 Minerva Punjab FC Churchill Brothers Ludhiana

How to watch the matches LIVE

TV guide - Star Sports Network (India)

Online - Hotstar (India)