The Pro Kabaddi League season 5 will witness a host of matches across 12 cities in India. Something that has never happened before, the competition will go on for a duration of three months, starting Friday, July 28, in Hyderabad.

A total of 12 teams this time will be set for competition.

Watch: Your guide to Pro Kabaddi League 2017

The teams are divided into four zones:

Zone A - U Mumba, Puneri Paltan, Jaipur Pink Panthers, Dabang Delhi, Haryana Steelers, Gujrat Fortunegiants.

Zone B - Tamil Thalaivas, Telugu Titans, Bengaluru Bulls, UP Yoddha, Patna Pirates, Bengal Warriors.

KEY DATES:

Inter-zonal Challenge week - Aug 15-20, Sept 5-10, Sept 26-Oct 1

Inter-zonal wildcard matches - Oct 6-12

Final - Oct 28

PRO KABADDI LEAGUE 2017: FULL COMPETITION SCHEDULE

HYDERABAD LEG

July 28: Telugu Titans vs Tamil Thalaivas | U Mumba vs Puneri Paltan

July 29: Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi | Telugu Titans vs Patna Pirates

July 30: U Mumba vs Haryana Steelers | Telugu Titans vs Bengaluru Bulls

Aug 1: Gujarat Fortunegiants vs Dabang Delhi | Telugu Titans vs UP Yoddha

Aug 2: Gujarat Fortunegiants vs Haryana Steelers | Telugu Titans vs Bengal Warriors

Aug 3: Telugu Titans vs Patna Pirates

NAGPUR LEG

Aug 4: Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas | Puneri Paltan vs Dabang Delhi

Aug 5: U Mumba vs Dabang Delhi | Bengaluru Bulls vs UP Yoddha

Aug 6: Bengal Warriors vs UP Yoddha | Bengaluru Bulls vs Patna Pirates

Aug 8: Gujarat Fortunegiants vs Haryana Steelers | Bengaluru Bulls vs Telugu Titans,

Aug 9: Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors

Aug 10: Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers | Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas

AHMEDABAD LEG

Aug 11: Gujarat Fortunegiants vs U Mumba

Aug 12: Telugu Titans vs UP Yoddha | Gujarat Fortunegiants vs Dabang Delhi

Aug 13: Patna Pirates vs Up Yodha | Gujarat Fortunegiants vs Jaipur Pink Panthers

Aug 15: Bengal Warriors vs Puneri Paltan | Gujarat Fortunegiants vs Bengaluru Bulls

Aug 16: Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas | Gujarat Fortunegiants vs Telugu Titans

Aug 17: Dabang Delhi vs Tamil Thalaivas | Gujarat Fortunegiants vs Bengal Warriors

LUCKNOW LEG

Aug 18: UP Yodha vs U Mumba | Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers

Aug 19: Telugu Titans vs U Mumba | UP Yodha vs Haryana Steelers

Aug 20: Patna Pirates vs Puneri Paltan | UP Yodha vs Jaipur Pink Panthers

Aug 22: Gujarat Fortunegiants vs Puneri Paltan | UP Yodha vs Jaipur Pink Panthers

Aug 23: Haryana Steelers vs Dabang Delhi | UP Yodha vs Tamil Thalaivas

Aug 24: UP Yodha vs Telugu Titans

MUMBAI LEG

Aug 25: U Mumba vs Jaipur Pink Panthers | Bengal Warriors vs Patna Pirates

Aug 26: Patna Pirates vs Tamil Thalaivas | U Mumba vs Puneri Pultan

Aug 27: Bengal Warriors vs Bengaluru Bulls | U Mumba vs Dabang Delhi

Aug 29: Bengaluru Bulls vs UP Yodha | U Mumba vs Gujarat Fortunegiants

Aug 30: U Mumba vs Haryana Steelers

Aug 31: Telugu Titans vs Tamil Thalaivas | U Mumba vs Jaipur Pink Panthers

KOLKATA LEG

Sept 1: Bengal Warriors vs Patna Pirates

Sept 2: Gujarat Fortunegiants vs Jaipur Pink Panthers | Bengal Warriors vs UP Yodha

Sept 3: Gujarat Fortungiants vs Jaipur Pink Panthers | Bengal Warriors vs Tamil Thalaivas

Sept 5: Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers | Bengal Warriors vs Haryana Steelers

Sept 6: Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls | Bengal Warriors vs U Mumba

Sept 7: Telugu Titans, vs Puneri Paltan | Bengal Warriors vs Dabang Delhi

SONEPAT LEG

Sept 8: Haryana Steelers vs Patna Pirates | Gujarat Fortunegiants vs UP Yodha

Sept 9: Patna Pirates vs U Mumba | Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls

Sept 10: Bengaluru Bulls, Puneri Paltan | Haryana Steelers vs Telugu Titans

Sept 12: Bengal Warriors vs Telugu Titans | Haryana Steelers vs Dabang Delhi

Sept 13: Tamil Thalaivas vs UP Yodha | Haryana Steelers vs Puneri Paltan

Sept 14: Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers

RANCHI LEG

Sept 15: Patna Pirates vs Telugu Titans | U Mumba vs Gujarat Fortunegiants

Sept 16: Bengaluru Bulls vs Telugu Titans | Patna Pirates vs UP Yodha

Sept 17: Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi | Patna Pirates vs Bengal Warriors

Sept 19: Puneri Paltan vs Haryana Steelers | Patna Pirates vs Bengaluru Bulls

Sept 20: Patna Pirates vs Tamil Thalaivas

Sept 21: Jaipur Pink Panthers vs Haryana Steelers | Patna Pirates vs UP Yodha

DELHI LEG

Sept 22: Dabang Delhi vs U Mumba

Sept 23: Bengaluru vs Bengal Warriors | Dabang Delhi vs Pune Pirates

Sept 24: Bengal Warriors vs Tamil Thalaivas | Dabang Delhi vs Haryana Steelers

Sept 26: Gujarat Fortunegiants vs Tamil Thalaivas | Dabang Delhi, Patna Pirates

Sept 27: Telugu Titans vs Jaipur Pink Panthers | Dabang Delhi vs UP Yodha

Sept 28: Bengaluru Bulls vs U Mumba | Dabang Delhi vs Telugu Titans

CHENNAI LEG

Sept 29: Tamil Thalaivas vs Pune Pirates | Gujarat Fortunegiants vs Patna Pirates

Sept 30: Pune Pirates vs UP Yodha | Tamil Thalaivas vs Jaipur Pink Panthers

Oct 1: Jaipur vs Bengal Warriors | Tamil Thalaivas vs U Mumba

Oct 3: Dabang Delhi vs Gujarat Fortunegiants | Tamil Thalaivas vs Telugu Titans

Oct 4: U Mumba vs Haryana Steelers | Tamil Thalaivas vs UP Yodha

Oct 5: Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls

JAIPUR LEG

Oct 6: Jaipur Pink Panthers vs Gujarat Fortunegiants | TBD vs TBD

Oct 7: TBD vs TBD | Jaipur Pink Panthers vs U Mumba

Oct 8: TBD vs TBD | Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan

Oct 10: TBD vs TBD | Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi

October 11: TBD vs TBD | Jaipur Pink Panthers vs Haryana Steelers

October 12: TBD vs TBD

PUNE LEG

Oct 13: Puneri Pultan vs Gujarat Fortunegiants | Bengal Warriors vs Tamil Thalaivas

Oct 14: Tamil Thalaivas vs Patna Pirates | Puneri Paltan vs U Mumba

Oct 15: Bengaluru Bulls vs UP Yodha | Puneri Paltan vs Dabang Delhi

Oct 17: Puneri Paltan vs Haryana Steelers

Oct 18: Patna Pirates vs Bengaluru Bulls | Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers

Oct 20: Telugu Titans vs Bengal Warriors | Puneri Paltan vs Gujarat Fortunegiants

MUMBAI

Oct 22: Qualifier 1 | Qualifier 2

Oct 23: Qualifier 3 | Eliminator 1

CHENNAI

Oct 26: Eliminator 2

Oct 28: Final