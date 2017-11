The Indian Super League (ISL) 2017 gets under way on Friday November 17 in Kochi. Kerala Blasters take on defending champions ATK in the season opener.

There are a plenty of star players this time around from the ten teams in this fresh new extended league format. From Robbie Keane to Sunil Chhetri and from Dimitar Berbatov to Anas Edathodika, the list goes on and on.

Let's look at the full squads of all 10 teams:

ATK

Goalkeepers – Debjit Majumder, Jussi Jasskelainen, Kunzang Bhutia.

Defenders – Anwar Ali, Ashutosh Mehta, Augustin Melwyn Fernandes, Jordi Montel, Keegan Pereira, Nallappan Mohanraj, Prabir, Tom Thorpe.

Midfielders – Bipin Thounaojam, Carl Baker, Conor Thomas, Darren Caldeira, Eugenson Lyngdoh, Hitesh Sharma, Ronald Singh, Rupert Nongrum, Shankar Sampingiraj.

Forwards – Jayesh Rane, Jose Egas dos Santos Branco, Njazi Kuqi, Robbie Keane, Robin Singh.

Bengaluru FC

Goalkeepers – Abhra Mondal, Calvin Abhishek, Lalthuammawia Ralte, Gurpreet Singh Sandhu.

Defenders – Colin Abranches, John Johnson, Joyner Monte Lourenco, Juan Antonio Gonzalez Fernandez, Nishu Kumar, Rahul Bheke, Subhasish Bose, Zohmingliana Ralte.

Midfielders – Antonio Rodriguez Dovale, Boithang Haokip, Eduardo García Martin, Erik Paartalu, Harmanjot Singh Khabra, Lenny Rodrigues, Malsawmzuala, Udanta Singh.

Forwards – Alwyn George, Braulio Nobrega, Nicolas Ladislao Fedor Flores, Sunil Chhetri, Thongkhosiem Haokip.

Chennaiyin FC

Goalkeepers – Karanjit Singh, Pawan Kumar, Shahin Lal Meloli.

Defenders – Dhanachandra Singh, Fulganco Cardozo, Henrique Fonseca Sereno, Inigo Calderon, Jerry Lalrinzuala, Keenan Almeida, Mailson Alves, Sanjay Balmuchu.

Midfielders – Anirudh Thapa, Bikramjit Singh, Dhanapal Ganesh, Francisco Fernandes, Germanpreet Singh, Jaime Gavilan, Raphael Augusto, Rene Mihelic, Thoi Singh Khangembam.

Forwards – Baoringdao Bodo, Gregory Nelson, Jeje Lalpekhlua, Jude Nworuh, Mohammed Rafi.

Delhi Dynamos FC

Goalkeepers – Albino Gomes, Arnab Das Sharma, Sukhadev Patil.

Defenders – Eduardo Moya Cantillo, Gabriel Cichero, Jayananda Singh, Lalhmangaihsanga Ralte, Mohammad Sajid Dhot, Munmun Timothy Lugun, Pratik Prabhakar Chowdhary, Pritam Kotal, Rowilson Rodrigues.

Midfielders – David Khamchin Ngaihte, Matías Mirabaje, Paulinho Dias, Seityasen Singh, Simranjeet Singh, Vinit Rai.

Forwards – Guyon Fernandez, Jeroen Lumu, Kalu Uche, Lallianzuala Chhangte, Romeo Fernandes.

FC Goa

Goalkeepers – Bruno Rayan Colaco, Laxmikant Kattimani, Naveen Kumar.

Defenders – Amey Ganesh Ranawade, Jovel Martins, Konsham Chinglensana Singh, Mohamed Ali, Narayan Das, Sergio Juste.

Midfielders – Ahmed Jahouh, Anthony D'Souza, Bruno Pinheiro, Eduardro Bedia Pelaez, Mandar Rao, Manuel Arana Rodriguez, Manuel Lanzarote, Mohammad Yasir, Pratesh Shirodkar, Pronay Halder, Seriton Benny Fernandes.

Forwards – Adrian Colunga Perez, Brandon Fernandes Ferran Corominas, Liston Colaco Manvir Singh.

FC Pune City

Goalkeepers – Anuj Kumar, Kamaljit Singh, Vishal Kaith.

Defenders – Damir Grgic, Diego Carlos Santos Silva, Gurtej Singh, Harpreet Singh, Lalchhuanmawia Fanai, Pawan Kumar, Rafael Lopez Gomez, Sarthak Golui, Wayne Vaz.

Midfielders – Adil Ahmed Khan, Ajay Singh, Baljit Singh Sahni, Isaac Vanmalsawma Chhakchhuak, Jewel Raja Shaikh, Jonatan Lucca, Marcos Tebar, Robertino Pugliara, Rohit Kumar.

Forwards – Ashique Kuruniyan, Emiliano Alfaro, Kean Francis Lewis, Marcelinho.

Jamshedpur FC

Goalkeepers – Md Rafique Ali Sardar, Sanjiban Ghosh, Subrata Paul.

Defenders – Anas Edathodika, Andre Bikey, Jose Luis Espinosa Arroyo, Robin Gurung, Sairuat Kima, Shouvik Ghosh, Yumnam Raju Mangang.

Midfielders – Bikash Jairu, Emerson Gomes de Moura, Mehtab Hossain, Sameehg Doutie, Souvik Chakrabarti, Trindade Goncalves.

Forwards – Ashim Biswas, Farukh Choudhary, Izu Azuka, Jerry Mawihmingthanga, Kervens Belfort, Siddharth Singh, Sumeet Passi, Talla N'Diaye.

Kerala Blasters

Goalkeepers – Paul Rachubka Subhasish Roy Chowdhury Sandip Nandy.

Defenders – Lalruatthara, Lalthakima, Nemanja Lakic-Pesic, Rino Anto, Samuel Shadap, Sandesh Jhingan, Soraisam Pritam Kumar Singh, Wes Brown.

Midfielders – Ajith Sivan, Arata Izumi, CK Vineeth, Courage Pekuson, Jackichand Singh, Loken Moirangthem Meitei, Milan Singh Ongnam, Siam Hanghal.

Forwards – Dimitar Berbatov, Iain Hume, Karan Sawhney, Mark Sifneos, Prasanth Karuthadathkuni.

Mumbai City FC

Goalkeepers – Amrinder Singh, Arindam Bhattacharja, Kunal Sawant.

Defenders – Aiborlang Khongjee, Biswajit Saha, Davinder Singh, Gerson Vieira, Lalchhawnkima, Lucian Goian, Marcio Rosario, Mehrajuddin Wadoo, Raju Eknath Gaikwad.

Midfielders – Abhinash Ruidas, Achille Emana Edzimbi, Everton Santos, Leo Costa, Rakesh Oram, Sahil Tavora, Sanju Pradhan, Sehnaj, Thiago Nascimento Dos Santos, Zakeer Mundampara.

Forwards – Balwant Singh, Pranjal Bhumij, Rafa Jordá.

NorthEast United FC

Goalkeepers – Gurpreet Singh Chabhal, Ravi Kumar, Rehenesh TP.

Defenders – Abdul Hakku Nediyodath, Gursimrat Singh Gill, Jose Goncalves, Mamadu Samba Candé, Martin Damian Diaz Pena, Nirmal Chettri, Reagan Singh, Robert Lalthlamuana.

Midfielders – Adilson Goiano, Fanai Lalrempuia, Lalrindika Ralte, Malemngamba Meitei Kshetrimayum, Márcio de Souza Gregório Junior, Rowllin Borges, Sushil Meitei Ahongshangbam.

Forwards – Danilo Lopes Cezario, Halicharan Narzary, Luis Alfonso Paez, Odair Fortes, Seiminlen Doungel.