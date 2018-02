Amitabh Bachchan who was admitted in Lilavati Hospital, Mumbai on February 9 for a routine check-up, was discharged in the night.

He complained of pain in his lower back, as reported by IANS. "Mr. Bachchan came for a routine check-up and went home," Ravishankar, CEO of the Lilavati Hospital, told IANS.

For those who were worried about the superstar, Mr. Bachchan later took to his blog and posted a beautiful poem about the hospital visit and how he got affected by the photographers and media outside.

T 2610 -

To all of them that express concern

I am in wellness you may learn

I wrote a Blog verse last night in refrain,

You may visit it here, from rumour abstain

It is in Hindi, a language I speak

Shall translate in English, but efforts are meek ! https://t.co/A4IgEIWfXp pic.twitter.com/bQDNb4uq7N — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 10, 2018

He wrote:

जी हाँ जनाब मैं अस्पताल जाता हूँ

बचपन से ही इस प्रतिकिया को जीवित रखता हूँ ,

वहीं तो हुई थी मेरी प्रथम पयदाइशि चीत कार

वहीं तो हुआ था अविरल जीवन का मेरा स्वीकार

इस पवित्र स्थल का अभिनंदन करता हूँ मैं

जहाँ इस्वर बनाई प्रतिमा की जाँच होती है तय

धन्य है वे ,

धन्य हैं वे

जिन्हें आत्मा को जीवित रखने का सौभाग्य मिला

भाग्य शाली हैं वे जिन्हें , उन्हें सौभाग्य देने का सौभाग्य ना मिला

बनी रहे ये प्रतिक्रिया अनंत जन जात को

ना देखें ये कभी अस्वस्थता के चंडाल को

पहुँच गया आज रात्रि को Lilavati के प्रांगण में

देव समान दिव्यों के दर्शन करने के लिए मैं

विस्तार से देवी देवों से परिचय हुआ

उनकी वचन वाणी से आश्रय मिला

निकला जब चौ पहियों के वाहन में बाहर ,

रास्ता रोको' का ऐलान किया पत्र मंडली ने जर्जर

चाका चौंद कर देने वाले हथियार बरसाते हैं ये

मानो सीमा पार कर देने का दंड देना चाहते हैं वे

समझ आता है मुझे इनका व्यवहार ;

समझ आता है मुझे, इनका व्याहार

प्रत्येक छवि वार है ये उनका व्यवसाय आधार ,

बाधा ना डालूँगा उनकी नित्य क्रिया पर कभी

प्रार्थना है बस इतनी उनसे मगर , सभी

नेत्र हीन कर डालोगे तुम हमारी दिशा दृष्टि को

यदि यूँ अकिंचन चलाते रहोगे अपने अवज़ार को

हमारी रक्षा का है बस भैया, एक ही उपाय ,

इस बुनी हुई प्रमस्तिष्क साया रूपी कवच के सिवाय

- Amitabh Bachchan

On the professional front, Amitabh Bachchan and Rishi Kapoor starrer 102 Not Out teaser was released yesterday along with PadMan. Directed by Umesh Shukla, the film will release in May.